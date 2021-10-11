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Коронавирус выявлен у 727 жителей Эстонии, шестеро скончались

Раквереская больница. ФОТО: Marianne Loorents

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4087 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 727. Шестеро скончались.

Среди новых заразившихся 495 человек не были вакцинированы, а 232 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 11 октября ввиду симптоматической инфекции COVID-19 в больничном лечении нуждаются 217 человека. Всего в больницах находится 273 пациента с коронавирусом, из них 185 человек (67,8%) не были вакцинированы, у 88 человек (32,2%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 33 новые истории болезни. Скончались шесть человек с коронавирусом, пять из которых не были вакцинированы: 61-летняя женщина, 72-летняя женщина, 80-летний мужчина, 82-летний мужчина, 87-летняя женщина и 94-летний мужчина.

За сутки ввели 1212 доз вакцины, в общей сложности было введено 1 388 983 дозы. Среди совершеннолетних как минимум одной дозой вакцины привиты 67,6%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).

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