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Фото ⟩ Спасатели помогли попавшей в болото лошади

Спасатели помогли животному выбраться из воды. ФОТО: Peep Kurm

Утром в воскресенье, 10 октября в Центр тревоги сообщили о лошади, которая глубоко погрязла в болоте. Чтобы вызволить ее, потребовалась помощь спасателей, пишет Postimees.

В 10:48 10 октября Центр тревоги получил сообщение, что в волости Йыэляхтме убежала лошадь, которую обнаружили позднее на болоте в деревне Парасмяэ. Лошадь была по шею в воде и без спасателей ей невозможно было помочь. 

У лошади не осталось сил, чтобы идти самой. ФОТО: Peep Kurm

К 12:35 спасатели достали лошадь с помощью UTV. Однако у бедного животного уже не осталось сил, чтобы идти самой. После обеда на место прибила волока, на которой лошадь вывезли из леса.  

Когда лошадь была доставлена ​​на дорогу с твердым покрытием, она смогла собраться с силами и подняться на ноги, чтобы зайти в грузовик.

В грузовик лошадь смогла зайти сама. ФОТО: Peep Kurm

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