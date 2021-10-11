Фото ⟩ Спасатели помогли попавшей в болото лошади
Утром в воскресенье, 10 октября в Центр тревоги сообщили о лошади, которая глубоко погрязла в болоте. Чтобы вызволить ее, потребовалась помощь спасателей, пишет Postimees.
Утром в воскресенье, 10 октября в Центр тревоги сообщили о лошади, которая глубоко погрязла в болоте. Чтобы вызволить ее, потребовалась помощь спасателей, пишет Postimees.
В 10:48 10 октября Центр тревоги получил сообщение, что в волости Йыэляхтме убежала лошадь, которую обнаружили позднее на болоте в деревне Парасмяэ. Лошадь была по шею в воде и без спасателей ей невозможно было помочь.
К 12:35 спасатели достали лошадь с помощью UTV. Однако у бедного животного уже не осталось сил, чтобы идти самой. После обеда на место прибила волока, на которой лошадь вывезли из леса.
Когда лошадь была доставлена на дорогу с твердым покрытием, она смогла собраться с силами и подняться на ноги, чтобы зайти в грузовик.