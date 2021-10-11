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Цены на недвижимость кусаются: Таллинн станет новым Хельсинки?
Арендаторов худшее ждет впереди

В столице и в ее окрестностях активно идет строительство. ФОТО: Eero Vabamägi

Цена на недвижимость в этом году выросла: неважно, хотите ли вы купить старое жилье или построить новое, лучшее время для этого, кажется, всегда было вчера. Недавно эксперт по недвижимости Тыну Тоомпарк сказал, что в случае средней цены квадратного метра в Таллинне нужно иметь в виду, что в этом году начался бум продаж квартир в панельных домах в спальных районах, но при этом значительно растут цены и на новострой.

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Глава EfTEN Real Estate Вильяр Аракас в шутку сказал на конференции по недвижимости, что он ждет, пока цена на недвижимость не упадет как минимум на 20 процентов и только тогда он снова сможет что-то делать на рынке.

«Самая большая тенденция - это, безусловно, массовое подорожание! Во всех сегментах», - сказал член совета Restate Арди Роозимаа.

Станет ли Таллинн новым Хельсинки?

Поскольку эстонцы любят сравнивать себя со своими соседями, не обойтись без этого и в случае с недвижимостью: скачок цен все ближе и ближе приближает нас к нашим северным соседям.

«Новая реальность. Мы снова приближаемся к уровню Северных стран. Мы надеемся, что покупательская способность людей и прибыльность компаний однажды тоже достигнут этого», - сказал член правления Restate Арди Роозимаа.

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