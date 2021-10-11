Цены на недвижимость кусаются: Таллинн станет новым Хельсинки?

Цена на недвижимость в этом году выросла: неважно, хотите ли вы купить старое жилье или построить новое, лучшее время для этого, кажется, всегда было вчера. Недавно эксперт по недвижимости Тыну Тоомпарк сказал, что в случае средней цены квадратного метра в Таллинне нужно иметь в виду, что в этом году начался бум продаж квартир в панельных домах в спальных районах, но при этом значительно растут цены и на новострой.