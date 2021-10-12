По ту сторону отчаяния
Новый фильм Алексея Германа-младшего вызвал большой интерес на Каннском международном кинофестивале. У нас он идет в «Артисе» и «Сыпрусе». Когда я смотрел фильм, вместе со мной в зале было три человека.
Новый фильм Алексея Германа-младшего вызвал большой интерес на Каннском международном кинофестивале. У нас он идет в «Артисе» и «Сыпрусе». Когда я смотрел фильм, вместе со мной в зале было три человека.
В нашем прокате фильму Германа-младшего дали название „Koduarest“ – «Домашний арест». ( В европейском – тоже.) Так же назывался сатирический сериал Петра Буслова (да, вы правы, того самого, который снял «Бумер») – о проворовавшемся мэре маленького городка, оказавшемся под домашним арестом. Мэр из предосторожности был прописан не в своем шикарном особняке, а в тесной комнате в коммуналке (почти что «Воронья слободка» из «Золотого теленка»), в которой жил когда-то до начала своей удачной карьеры. Там ему и пришлось отбывать домашний арест, выслушивая от соседей все, что они о нем думали. Зло получало по заслугам, веселя и обнадеживая зрителей.