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По ту сторону отчаяния

Давид – Мераб Нинидзе. ФОТО: Кадр из фильма

Новый фильм Алексея Германа-младшего вызвал большой интерес на Каннском международном кинофестивале. У нас он идет в «Артисе» и «Сыпрусе». Когда я смотрел фильм, вместе со мной в зале было три человека.

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В нашем прокате фильму Германа-младшего дали название „Koduarest“ – «Домашний арест». ( В европейском – тоже.) Так же назывался сатирический сериал Петра Буслова (да, вы правы, того самого, который снял «Бумер») – о проворовавшемся мэре маленького городка, оказавшемся под домашним арестом. Мэр из предосторожности был прописан не в своем шикарном особняке, а в тесной комнате в коммуналке (почти что «Воронья слободка» из «Золотого теленка»), в которой жил когда-то до начала своей удачной карьеры. Там ему и пришлось отбывать домашний арест, выслушивая от соседей все, что они о нем думали. Зло получало по заслугам, веселя и обнадеживая зрителей.

Оригинальное название фильма Алексея Германа- младшего «Дело»; в нем тоже действует вороватый мэр маленького городка, но он появляется на экране всего на полминуты, и то – в местной телехронике. Хотя этот самый мэр по сюжету – главный антагонист (и безжалостный преследователь) героя фильма, профессора филологии местного университета, специалиста по Серебряному веку Давида Гурамовича Асхабадзе. Давид опубликовал в социальных сетях пост о коррупции, которую развел мэр, присовокупив собственноручно нарисованную карикатуру на чиновного ворюгу (карикатуру, к счастью, мы не видим; скорее всего, здесь вкус изменил утонченному знатоку поэзии Мандельштама и Ахматовой: рисунок изображал чиновника в интимных отношениях со страусом – а это грубо и вряд ли смешно.) Оскорбленный городничий не стал смывать бесчестье, подав на профессора в суд за диффамацию, а обрушил на прекраснодушного и совершенно непрактичного Давида («ты всегда был литературным мальчиком!», - говорит ему мать) всю мощь Системы, к которой он принадлежал, будучи в масштабах городка основным мотором и передаточным механизмом этой Системы.

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