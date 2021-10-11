Объявленный в розыск подросток вернулся домой
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк сообщила, что объявленный накануне в розыск 15-летний Роберт вернулся домой и теперь находится под присмотром родителей.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк сообщила, что объявленный накануне в розыск 15-летний Роберт вернулся домой и теперь находится под присмотром родителей.
Напомним, что полиция устанавливала местонахождение 15-летнего Роберта, который на прошлой неделе ушел из дома в волости Камбья в Тартумаа. И ранее случалось, что юноша уходил из дома на несколько дней и родители не знали, где он находится.