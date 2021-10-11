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  • Объявленный в розыск подросток вернулся домой

Объявленный в розыск подросток вернулся домой

Полицейская машина. ФОТО: Marko Saarm

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк сообщила, что объявленный накануне в розыск 15-летний Роберт вернулся домой и теперь находится под присмотром родителей.

Напомним, что полиция устанавливала местонахождение 15-летнего Роберта, который на прошлой неделе ушел из дома в волости Камбья в Тартумаа. И ранее случалось, что юноша уходил из дома на несколько дней и родители не знали, где он находится.

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