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  • Полиция разыскивает сбежавшего из дома подростка

Полиция разыскивает сбежавшего из дома подростка

Пропавший 15-летний Роберт. ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция устанавливает местонахождение 15-летнего Роберта, который на прошлой неделе ушел из дома в волости Камбья в Тартумаа. Он может проводить время в Тарту или его окрестностях.

Известно, что молодой человек ушел из дома в волости Камбья в среду, 6 октября. До сих пор ни там, ни в школе он не появлялся. И ранее случалось, что Роберт уходил из дома на несколько дней и родители не знали, где он находится.

Приметы пропавшего: рост около 175 см, спортивное телосложение и русые волосы. На нем могут быть серые брюки, спортивная куртка и сине-зеленые кроссовки. Согласно собранной к настоящему моменту информации, молодой человек может передвигаться по Тарту.

Полиция просит всех, кто видел соответствующего описанию несовершеннолетнего или знает, где он может находиться, звонить по номеру 112.

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