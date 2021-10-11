Полиция разыскивает сбежавшего из дома подростка
Полиция устанавливает местонахождение 15-летнего Роберта, который на прошлой неделе ушел из дома в волости Камбья в Тартумаа. Он может проводить время в Тарту или его окрестностях.
Полиция устанавливает местонахождение 15-летнего Роберта, который на прошлой неделе ушел из дома в волости Камбья в Тартумаа. Он может проводить время в Тарту или его окрестностях.
Известно, что молодой человек ушел из дома в волости Камбья в среду, 6 октября. До сих пор ни там, ни в школе он не появлялся. И ранее случалось, что Роберт уходил из дома на несколько дней и родители не знали, где он находится.
Приметы пропавшего: рост около 175 см, спортивное телосложение и русые волосы. На нем могут быть серые брюки, спортивная куртка и сине-зеленые кроссовки. Согласно собранной к настоящему моменту информации, молодой человек может передвигаться по Тарту.
Полиция просит всех, кто видел соответствующего описанию несовершеннолетнего или знает, где он может находиться, звонить по номеру 112.