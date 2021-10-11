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Покупкой торгового центра T1 заинтересовались четыре фирмы

Управляющий центром T1 Аллан Реммелкоор. ФОТО: Konstantin Sednev

В установленный срок для участия в аукционе по покупке расположенного в Таллинне торгового центра T1 зарегистрировались четыре предприятия.

Торговый центр выставлен на аукцион с начальной ценой в 65 млн евро. Сами торги пройдут с 12 октября по 4 ноября, сообщает Rus.ERR со ссылкой на банкротных управляющих.

Предыдущий аукцион, проходивший в конце августа, провалился, поскольку для участия в нем никто не зарегистрировался. После этого банкротные управляющие снизили начальную цену торгового центра на 20 млн евро.

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