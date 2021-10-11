Сборная Эстонии в понедельник в отборочном матче ЧМ примет сборную Уэльса
В понедельник, 11 октября, сборная Эстонии на столичной "А. Ле Кок Арене" сыграет с Уэльсом в последнем домашнем отборочном матче чемпионата мира-2022 по футболу.
В понедельник, 11 октября, сборная Эстонии на столичной "А. Ле Кок Арене" сыграет с Уэльсом в последнем домашнем отборочном матче чемпионата мира-2022 по футболу.
Свисток арбитра, открывающий матч Эстония-Уэльс будет дан в 21.45, пишет Rus.ERR.
Союз футбола Эстонии призывает всех болельщиков прийти на стадион с возможно большим запасом времени, поскольку в программе фестивальной зоны ожидается много интересного, кроме того, движение большой массы болельщиков потребует и больше времени.
Все входящие должны предъявлять на входе справку COVID и удостоверяющий личность документ, а также пройти проверку службы безопасности и билетный контроль.