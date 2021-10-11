Меритс: пожилых людей слишком медленно вакцинируют третьей дозой

«Я немного разочарован тем, что вакцинация третьей дозой не ведется масштабно. Я надеялся, что в течение этой и следующей недели все желающие старше 70 лет уже получат третью дозу», - цитирует Rus.ERR Меритса, который добавил, что третья доза действует очень быстро, таким образом снижается нагрузка на больничное лечение.

«Если я правильно посмотрел в календарь, то через две недели начнутся школьные каникулы, а это повлечет за собой посещение родителей и бабушек с дедушками. Между тем инфекция сейчас широко распространена именно среди детей школьного возраста», - сказал вирусолог, отметив, что несложно предположить, какие последствия могут быть.