Меритс: пожилых людей слишком медленно вакцинируют третьей дозой
Вводить третью дозу вакцины пожилым людям надо гораздо быстрее, особенно с учетом приближающихся каникул, сказал в программе Vikerhommik вирусолог Андрес Меритс.
Вводить третью дозу вакцины пожилым людям надо гораздо быстрее, особенно с учетом приближающихся каникул, сказал в программе Vikerhommik вирусолог Андрес Меритс.
«Я немного разочарован тем, что вакцинация третьей дозой не ведется масштабно. Я надеялся, что в течение этой и следующей недели все желающие старше 70 лет уже получат третью дозу», - цитирует Rus.ERR Меритса, который добавил, что третья доза действует очень быстро, таким образом снижается нагрузка на больничное лечение.
«Если я правильно посмотрел в календарь, то через две недели начнутся школьные каникулы, а это повлечет за собой посещение родителей и бабушек с дедушками. Между тем инфекция сейчас широко распространена именно среди детей школьного возраста», - сказал вирусолог, отметив, что несложно предположить, какие последствия могут быть.