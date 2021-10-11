Песков объяснил высокую смертность от коронавируса в РФ "непозволительно маленькими" темпами вакцинации

"Президент взял давно это (ситуацию с коронавирусом) в свои руки. На федеральном уровне и правительство, и президент занимаются темой коронавируса на ежедневной основе", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

По его словам, сделано - и об этом можно говорить с уверенностью - главное: для граждан созданы все условия для того, чтобы они спасали свою жизнь, делая прививки.

"Да, действительно уровень вакцинации у нас маленький, непозволительно маленький. Отсюда у нас такая большая смертность", - подчеркнул Песков.