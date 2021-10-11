Положена ли компенсация при увольнении за отказ вакцинироваться?

«Работодатель составил анализ рисков, который показывает, что на моем рабочем месте необходимо вакцинироваться. Но я не вакцинирован. Работодатель сделал мне письменное предупреждение и дал срок, к которому я должен представить справку о прививке. Если я ее не представлю, мне грозит экстренное расторжение трудового договора на основании третьего пункта первой части 88 статьи Закона о трудовом договоре. Уместно ли такое основание для расторжения договора? Должен ли работодатель выплатить мне в таком случае компенсацию?» - спросил работник.

Отвечает Сандра Куус, ведущий юрист-консультант Трудовой инспекции:

«Расторжение трудового договора на основании третьего пункта первой части 88 статьи Закона о трудовом договоре предполагает, что несмотря на предупреждение работник проигнорировал разумное распоряжение работодателя или нарушил свои должностные обязанности.

Трудовая инспекция считает, что в ситуации, когда работодатель оценил риски, принял все иные меры для их снижения и пришел к выводу, что на данном рабочем месте может работать только вакцинированный работник, с работником, который не захотел вакцинироваться, законным может быть экстренное расторжение трудового договора на основании второго пункта первой части 88 статьи Закона о трудовом договоре.

В случае расторжения трудового договора по второму или третьему пункту работника должны предупредить.

Если трудовые отношения расторгаются по причинам, исходящим от работника, работодатель не должен платить работнику компенсацию, как это предусмотрено, например, при сокращении.

Для работника важно, расторгнут договор по второму или по третьему пункту. Если договор расторгнут на основании второго пункта первой части 88 статьи закона, то работник имеет право ходатайствовать о выплате компенсации по страхованию от безработицы, по третьей части того же закона просить о компенсации у Кассы страхования от безработицы нельзя.

Окончательную оценку тому, согласуется ли с законами расторжение договора, например, в плане основания, может дать орган, рассматривающий трудовые споры (Комиссия по рассмотрению трудовых споров или суд).

В любом случае, у работника есть право обжаловать экстренное расторжение трудового договора, подав заявление в комиссию или в суд в течение 30 календарных дней с момента получения заявления о расторжении трудового договора.

Если орган, рассматривающий трудовые споры, придет к выводу, что работодатель нарушил закон при расторжении договора, согласно первой части 109 статьи Закона о трудовом договоре можно потребовать выплаты компенсации в размере трех средних месячных зарплат работника. Суд или Комиссия по рассмотрению трудовых споров могут изменить размер компенсации, учитывая обстоятельства расторжения трудового договора и интересы обеих сторон».