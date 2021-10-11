Картина дня: вступление в должность нового президента, кусачие цены на недвижимость и рост налога на землю

Цены на недвижимость кусаются: Таллинн станет новым Хельсинки?

Цена на недвижимость в этом году выросла: неважно, хотите ли вы купить старое жилье или построить новое, лучшее время для этого кажется всегда было вчера. Недавно эксперт по недвижимости Тыну Тоомпарк сказал, что в случае средней цены квадратного метра в Таллинне нужно иметь в виду, что в этом году начался бум продаж квартир в панельных домах в спальных районах, но при этом значительно растут цены и на новострой. Читать далее...

Керсти Кальюлайд передала должность президента Алару Карису

Президент Керсти Кальюлайд передает полномочия президента избранному на пост главы государства Алару Карису. Церемония началась в Кадриорге и продолжилась в Рийгикогу на Тоомпеа. Церемония завершится вечером, торжественным приемом в Художественном музее Кадриорга. Читать далее...

Коронавирус выявлен у 727 жителей Эстонии, шестеро скончались

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4087 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 727. Шестеро скончались. Читать далее...

К ним не прислушивались: правительство Латвии лишилось экспертной группы по Covid-19

Группа экспертов из академической среды Латвии прекращает свою деятельность на неопределенный срок, поскольку модель сотрудничества группы с латвийским кабинетом министров не оправдала их усилий, говорится в публичном заявлении экспертной группы. Читать далее...

Бывшие коллеги о президенте: прямолинейный, обязательный, с чувством юмора

Проректор по науке Эстонского университета естественных наук Юлле Яакма отметила, что президент Алар Карис, с точки зрения ученых, во всех своих действиях основателен, учитывает все факты, обоснованные связи и прежний опыт, чтобы привнести что-то новое. Читать далее...

Планирующийся в Эстонии рост налога на землю приведет к удорожанию продуктов питания

Намечающееся повышение земельного налога в Эстонии подорвет международную конкурентоспособность эстонских сельскохозяйственных предприятий и в конечном итоге отразится на стоимости отечественной пищевой продукции, считают эксперты Эстонской сельскохозяйственной торговой палаты (ЕРКК). Читать далее...

Покупкой торгового центра T1 заинтересовались четыре фирмы

В установленный срок для участия в аукционе по покупке расположенного в Таллинне торгового центра T1 зарегистрировались четыре предприятия. Читать далее...

«Вынь руки из карманов!»: приключения в пустом здании суда

Эстонский архитектурный музей продолжает цикл экскурсий «Открытые дома», распахивая для интересующихся историей зодчества и любящих свой город двери церквей, фабрик, музеев, исторических памятников, а иногда и целых районов. В прошедшую субботу состоялась уже шестьдесят пятая экскурсия, состоящая из двух частей. Пусть место второй пока останется в тайне, а сначала отправимся вместе с куратором музея Карлом-Дагом Лиге на улицу Лийвалайа. Читать далее...

Меритс: пожилых людей слишком медленно вакцинируют третьей дозой