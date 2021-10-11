Картина дня: вступление в должность нового президента, старт местных выборов и ухудшение ситуации с COVID-19 в Восточной Европе

«Вынь руки из карманов!»: приключения в пустом здании суда

Эстонский архитектурный музей продолжает цикл экскурсий «Открытые дома», распахивая для интересующихся историей зодчества и любящих свой город двери церквей, фабрик, музеев, исторических памятников, а иногда и целых районов. В прошедшую субботу состоялась уже шестьдесят пятая экскурсия, состоящая из двух частей. Пусть место второй пока останется в тайне, а сначала отправимся вместе с куратором музея Карлом-Дагом Лиге на улицу Лийвалайа. Читать далее...

Меритс: пожилых людей слишком медленно вакцинируют третьей дозой

Вводить третью дозу вакцины пожилым людям надо гораздо быстрее, особенно с учетом приближающихся каникул, сказал в программе Vikerhommik вирусолог Андрес Меритс. Читать далее...

Музыка громыхала на всю улицу, стены дома дрожали: вечеринка закончилась приездом полиции

На выходных полиция получила десятки вызовов по поводу нарушении ночного покоя. Один из вызовов был в Пыльвамаа, где музыка из сабвуфера громыхала на всю улицу так, что стены дома сотрясались, сообщает Лыунаская префектура. Читать далее...

В Польше прошел массовый митинг в поддержку членства страны в ЕС

В Польше тысячи людей вышли на улицы, чтобы выразить несогласие с недавним решением Конституционного суда о приоритете польской конституции перед законодательством ЕС. Читать далее...

Положена ли мне компенсация при увольнении за отказ вакцинироваться?

«Работодатель составил анализ рисков, который показывает, что на моем рабочем месте необходимо вакцинироваться. Но я не вакцинирован. Работодатель сделал мне письменное предупреждение и дал срок, к какому времени я должен предоставить справку о том, что получил вакцину. Если я ее не предоставлю, говорится об экстренном расторжении трудового договора на основании третьего пункта первой части 88 статьи Закона о трудовом договоре. Уместно ли такое основание для расторжения договора? Должен ли работодатель выплатить мне в таком случае компенсацию?», - спросил работник.

С понедельника в Эстонию без ограничений можно въехать из девяти стран Европы

С понедельника, 11 октября, в Эстонию можно без ограничений въехать из девяти европейских стран. Об этом сообщает пресс-служба МИД. Читать далее...

Присяжный адвокат: Союз врачей в шутку советует медикам не работать в Эстонии, чтобы избежать уголовной ответственности за ошибки

Присяжный адвокат Ксения Кравченко рассказала, что в Эстонии уже около восьми лет разрабатывается законопроект, который урегулировал бы вопрос медицинских споров, чтобы ввести систему страхования от ошибок и защитить врачей от уголовной ответственности в случае объяснимых рабочих ситуаций. Читать далее...

Количество больных COVID-19 в Нарве быстро удвоилось