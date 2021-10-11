Картина дня: вступление в должность нового президента, старт местных выборов и ухудшение ситуации с COVID-19 в Восточной Европе
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 11 октября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 11 октября.
Президент Керсти Кальюлайд передает полномочия президента избранному на пост главы государства Алару Карису. Церемония началась в Кадриорге и продолжилась в Рийгикогу на Тоомпеа. Церемония завершится вечером, торжественным приемом в Художественном музее Кадриорга. Читать далее...
Президент Алар Карис сказал, выступая в Рийгикогу, что хочет на посту президента прежде всего уравновешивать, а при необходимости также быть примирителем. Читать далее...
К 20 часам понедельника на выборах в собрания местных самоуправлений 12 798 избирателей по всей Эстонии проголосовали на избирательных участках и 36 315 – электронно. Читать далее...
В то время как в Западной Европе пожинают плоды успешной вакцинации, более мрачная картина складывается в Центральной и Восточной Европе, где количество коронавирусных инфекций и смертей подрывает системы здравоохранения. Читать далее...
Цена на недвижимость в этом году выросла: неважно, хотите ли вы купить старое жилье или построить новое, лучшее время для этого кажется всегда было вчера. Недавно эксперт по недвижимости Тыну Тоомпарк сказал, что в случае средней цены квадратного метра в Таллинне нужно иметь в виду, что в этом году начался бум продаж квартир в панельных домах в спальных районах, но при этом значительно растут цены и на новострой. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4087 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 727. Шестеро скончались. Читать далее...
Группа экспертов из академической среды Латвии прекращает свою деятельность на неопределенный срок, поскольку модель сотрудничества группы с латвийским кабинетом министров не оправдала их усилий, говорится в публичном заявлении экспертной группы. Читать далее...
Проректор по науке Эстонского университета естественных наук Юлле Яакма отметила, что президент Алар Карис, с точки зрения ученых, во всех своих действиях основателен, учитывает все факты, обоснованные связи и прежний опыт, чтобы привнести что-то новое. Читать далее...
Намечающееся повышение земельного налога в Эстонии подорвет международную конкурентоспособность эстонских сельскохозяйственных предприятий и в конечном итоге отразится на стоимости отечественной пищевой продукции, считают эксперты Эстонской сельскохозяйственной торговой палаты (ЕРКК). Читать далее...
В установленный срок для участия в аукционе по покупке расположенного в Таллинне торгового центра T1 зарегистрировались четыре предприятия. Читать далее...
Эстонский архитектурный музей продолжает цикл экскурсий «Открытые дома», распахивая для интересующихся историей зодчества и любящих свой город двери церквей, фабрик, музеев, исторических памятников, а иногда и целых районов. В прошедшую субботу состоялась уже шестьдесят пятая экскурсия, состоящая из двух частей. Пусть место второй пока останется в тайне, а сначала отправимся вместе с куратором музея Карлом-Дагом Лиге на улицу Лийвалайа. Читать далее...
Вводить третью дозу вакцины пожилым людям надо гораздо быстрее, особенно с учетом приближающихся каникул, сказал в программе Vikerhommik вирусолог Андрес Меритс. Читать далее...
На выходных полиция получила десятки вызовов по поводу нарушении ночного покоя. Один из вызовов был в Пыльвамаа, где музыка из сабвуфера громыхала на всю улицу так, что стены дома сотрясались, сообщает Лыунаская префектура. Читать далее...
В Польше тысячи людей вышли на улицы, чтобы выразить несогласие с недавним решением Конституционного суда о приоритете польской конституции перед законодательством ЕС. Читать далее...
«Работодатель составил анализ рисков, который показывает, что на моем рабочем месте необходимо вакцинироваться. Но я не вакцинирован. Работодатель сделал мне письменное предупреждение и дал срок, к какому времени я должен предоставить справку о том, что получил вакцину. Если я ее не предоставлю, говорится об экстренном расторжении трудового договора на основании третьего пункта первой части 88 статьи Закона о трудовом договоре. Уместно ли такое основание для расторжения договора? Должен ли работодатель выплатить мне в таком случае компенсацию?», - спросил работник.
С понедельника, 11 октября, в Эстонию можно без ограничений въехать из девяти европейских стран. Об этом сообщает пресс-служба МИД. Читать далее...
Присяжный адвокат Ксения Кравченко рассказала, что в Эстонии уже около восьми лет разрабатывается законопроект, который урегулировал бы вопрос медицинских споров, чтобы ввести систему страхования от ошибок и защитить врачей от уголовной ответственности в случае объяснимых рабочих ситуаций. Читать далее...
Хотя по темпам распространения коронавируса Ида-Вирумаа сейчас далеко не в лидерах в Эстонии, в последнее время заболеваемость резко растет и здесь. Самый наглядный пример - ситуация в Нарвской больнице, где в субботу ковидное отделение пустовало, а в понедельник в нем уже находились на лечении десять пациентов. В целом, в Нарве болеет коронавирусом сейчас вдвое больше людей, чем две недели назад. Читать далее...
В банке LHV, где открыто 87 процентов всех пенсионных инвестиционных счетов (PIK) Эстонии, первый месяц инвестирования оказался неудачным. Читать далее...
На прошедшем в понедельник заседании правления Клиникума Тартуского университета было решено для того, чтобы гарантировать лечение неотложных состояний пациентов с COVID-19 и остальных пациентов, следует ограничить предоставление планового хирургического лечения. Читать далее...
На прошлой неделе министр культуры Аннели Отть осмотрела здания закрытой Кренгольмской мануфактуры в Нарве, в которых откроется Квартал культуры. На фоне этого успеха другой знаковый культурный центр приграничного города - Vaba Lava - закрылся на неопределенный срок. Аннели Отть рассказала Rus.Postimees, каким видит будущее двух этих объектов. Читать далее...
В волости Вильянди заместитель волостного старейшины потребовал убрать наружную рекламу, на законном основании размещенную конкурентом; в Мыйсакюла баллотирующаяся от Центристской партии руководительница народного дома убрала предвыборную рекламу конкурента, а в волости Пыхья-Сакала пытались украсть рекламный прицеп Консервативной народной партии Эстонии. Читать далее...
Кинокартина "Купе №6" режиссера Юхо Куосманена была выбрана в качестве кандидата от Финляндии на премию "Оскар" в категории лучший иностранный фильм. Читать далее...