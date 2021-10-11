Полиция ищет водителя, который сбил ребенка
В воскресенье, 10 октября, в центре Пярну в районе автобусного вокзала между 13.30 и 14.00 произошло ДТП, передает Pärnu Postimees.
В воскресенье, 10 октября, в центре Пярну в районе автобусного вокзала между 13.30 и 14.00 произошло ДТП, передает Pärnu Postimees.
По данным полиции, в Пярну недалеко от дома на улице Пикк, 12 автомобиль сбил переходившего дорогу 12-летнего ребенка. К счастью, пешеход не получил тяжелым травм.
Для выяснения обстоятельств случившегося полициях просит всех, кто видел данное ДТП, связаться с ними по адресу электронной почты erkki.vainult@politsei.ee или позвонить на номер телефона 5099 531.
Также полиция ждет, что с ними свяжется и участвовавший в ДТП водитель.