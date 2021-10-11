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  • Первый месяц у тех, кто решил самостоятельно накопить пенсионный капитал, выдался неудачным

Первый месяц у тех, кто решил самостоятельно накопить пенсионный капитал, выдался неудачным

Фото иллюстративное. ФОТО: LEONHARD FOEGER/REUTERS/Scanpix

В банке LHV, где открыто 87 процентов всех пенсионных инвестиционных счетов (PIK) Эстонии, первый месяц инвестирования оказался неудачным.

В сентябре у пенсионных инвестиционных счетов LHV падение было больше, чем у пенсионных фондов.

ФОТО: LHV

Падение стоимости пенсионных инвестиционных счетов произошло за счет снижения всех основных фондовых индексов, хотя наибольший вклад внесло резкое падение Coop Pank в начале сентября. Хотя пенсионные фонды в зависимости от фонда также инвестировали в большей или меньшей степени в индексы акций, большинство из них также инвестировали в облигации, что спасло от еще большего падения в сентябре.

Подводя итог, можно сказать, что первые сделки PIK-инвесторов попали на момент, когда на бирже были самые высокие за последние месяцы цены, пишет Райдо Тыниссон на финансовом портале LHV.

Из 15 крупнейших инвестиций, которые клиенты LHV сделали для своего PIK-счета, большинство оказались в минусе.

15 самых популярных вложений в пенсионные инвестиционные счета ФОТО: LHV

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