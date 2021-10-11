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  • Эстония
  • Предвыборная реклама стала яблоком раздора и спровоцировала кражи, ссоры и обвинения

Предвыборная реклама стала яблоком раздора и спровоцировала кражи, ссоры и обвинения
Прицеп EKRE пытался украсть человек с пакетом на голове

Если сначала заместитель волостного старейшины из партии «Отечества» требовал, чтобы оппозиционная Партия реформ убрала свою рекламу, размещенную рядом с магазином Ramsi, то кончилось все тем, что там появилась еще и реклама «Отечества». ФОТО: Elmo Riig

В волости Вильянди заместитель волостного старейшины потребовал убрать наружную рекламу, на законном основании размещенную конкурентом; в Мыйсакюла баллотирующаяся от Центристской партии руководительница народного дома убрала предвыборную рекламу конкурента, а в волости Пыхья-Сакала пытались украсть рекламный прицеп Консервативной народной партии Эстонии, пишет Sakala.

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Впервые за многие годы перед выборами нет ограничений дня наружной рекламы - она может быть на стенах домов, досках объявлений или на обочинах дорог, и новый порядок вызвал новые проблемы и напряженность между конкурентами.

Требование прикрыть рекламу привело к тому, что ее стало больше

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