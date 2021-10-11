Предвыборная реклама стала яблоком раздора и спровоцировала кражи, ссоры и обвинения

Предвыборная реклама стала яблоком раздора и спровоцировала кражи, ссоры и обвиненияПрицеп EKRE пытался украсть человек с пакетом на голове
В волости Вильянди заместитель волостного старейшины потребовал убрать наружную рекламу, на законном основании размещенную конкурентом; в Мыйсакюла баллотирующаяся от Центристской партии руководительница народного дома убрала предвыборную рекламу конкурента, а в волости Пыхья-Сакала пытались украсть рекламный прицеп Консервативной народной партии Эстонии, пишет Sakala.