Предвыборная реклама стала яблоком раздора и спровоцировала кражи, ссоры и обвинения

Если сначала заместитель волостного старейшины из партии «Отечества» требовал, чтобы оппозиционная Партия реформ убрала свою рекламу, размещенную рядом с магазином Ramsi, то кончилось все тем, что там появилась еще и реклама «Отечества». ФОТО: Elmo Riig