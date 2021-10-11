Пн, 11.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Телохранители поблагодарили Кальюлайд за сотрудничество

Мэр Нарвы Антс Лийметс признался, что ему было довольно легко говорить с Керсти Кальюлайд, так как он лично не баллотируется в местное собрание и также президент уже практически завершила свои политические полномочия. ФОТО: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Входящие в состав центральной криминальной полиции телохранители президента поблагодарили покинувшую должность президента Керсти Кальюлайд за сотрудничество.

«Внимание эстоноземельцев было сегодня во многом приковано к вступлению в должность нового президента. Это очень важный день и для телохранителей, для того, чтобы он прошел успешно, к нему готовились заранее. На самом деле телохранители ежедневно находятся рядом с президентом, чтобы обеспечивать безопасность и благополучие главы государства», - сообщила в социальной сети центральная криминальная полиция.

«Благодарим президента Керсти Кальюлайд за отличное сотрудничество и желаем успехов в дальнейшей деятельности. Желаем президенту Карису успеха на новой должности», - отметила центральная криминальная полиция.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back