Телохранители поблагодарили Кальюлайд за сотрудничество

«Внимание эстоноземельцев было сегодня во многом приковано к вступлению в должность нового президента. Это очень важный день и для телохранителей, для того, чтобы он прошел успешно, к нему готовились заранее. На самом деле телохранители ежедневно находятся рядом с президентом, чтобы обеспечивать безопасность и благополучие главы государства», - сообщила в социальной сети центральная криминальная полиция.