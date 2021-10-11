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  • Созданный при участии Эстонии фильм "Купе №6" выдвинут от Финляндии на "Оскар"

Созданный при участии Эстонии фильм "Купе №6" выдвинут от Финляндии на "Оскар"

Кадр из фильма «Купе номер шесть». ФОТО: Filmikaader

Кинокартина "Купе №6" режиссера Юхо Куосманена была выбрана в качестве кандидата от Финляндии на премию "Оскар" в категории лучший иностранный фильм, пишет Yle.

"Купе №6", основанный на одноименном бестселлере Розы Ликсом, был удостоен Гран-при Каннского кинофестиваля в этом году.

Предыдущий финский призер Гран-при в Каннах "Человек без прошлого" режиссера Аки Каурисмяки был в 2003 году номинирован на "Оскар". Это пока единственный финский фильм, попавший в число номинантов на самую престижную кинопремию в мире.

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