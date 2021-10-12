Какие эмоции! Евграфов и Умарова рассказали о большом обмане и премиях чиновников
- Умарова: у Нарвы нет контакта с государством ни по одному вопросу
- Евграфов: 340 миллионов – это ничто за загубленную отрасль
- Умарова: учителям урезали зарплаты, а чиновникам давали премии
- Евграфов: справедливый переход в Нарве – это большой обман
- Умарова: президент знал о проблемах Нарвы больше, чем наш мэр
Что нужно менять в Нарве? Два взгляда на будущее города представили в предвыборной студии Rus.Postimees лидеры двух списков.