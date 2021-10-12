Ср, 13.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • Видео
  • Какие эмоции! Евграфов и Умарова рассказали о большом обмане и премиях чиновников
3

Какие эмоции! Евграфов и Умарова рассказали о большом обмане и премиях чиновников

  • Умарова: у Нарвы нет контакта с государством ни по одному вопросу
  • Евграфов: 340 миллионов – это ничто за загубленную отрасль
  • Умарова: учителям урезали зарплаты, а чиновникам давали премии
  • Евграфов: справедливый переход в Нарве – это большой обман
  • Умарова: президент знал о проблемах Нарвы больше, чем наш мэр

Что нужно менять в Нарве? Два взгляда на будущее города представили в предвыборной студии Rus.Postimees лидеры двух списков.

В дискуссии приняли участие бывший мэр города Алексей Евграфов, идущий на выборы во главе избирательного блока Elagu Narva («Да здравствует Нарва»), и лидер нарвского списка «Ээсти 200» Наталия Умарова.

Оппоненты горячо поспорили о социальных проблемах города, зарплатах и премиях чиновников и многом другом. 

Выдержки из беседы:

– Какие реформы нужны городу? Станет ли Нарва регионом зеленой энергетики и обслуживающей экономики?

Алексей Евграфов: – Реформы уже все запущены, нужно только продолжать начатый в 2018-20 годах курс.

Уверен, что проект справедливого перехода в Нарве – это большой обман.

Региону выделяется неразумно мало денег: 340 миллионов евро – это ничто за совершенно загубленную отрасль.

3

И что самое главное, правительство вообще не дает людям ясного сигнала, где они получат работу. От этого возникает нервное напряжение, семейное насилие, а впереди нас ждет огромная социальная катастрофа.

Наталия Умарова: – Я помню еще те времена, когда в Нарве закрывался Кренгольм. Хорошо помню, что происходило тогда с людьми. Мне как работнику социальной службы приходилось им помогать.

Думаю, что основная проблема Нарвы в том, что часть чиновников и бывших мэров не умеют вести диалог с государством.

3

Нарва – не закрытый город, нужно уметь контактировать с министерствами, чтобы предотвращать панику среди людей. Понятно, что запасы сланца не бесконечны, их надолго не хватит. И мы не говорим, что сланцевая промышленность закроется завтра.

Алексей Евграфов: – Именно так у нас и говорят! При этом сланцев хватит на многие десятилетия. Не согласен в корне  с тем, что мы не умеем контактировать с государством. Огромная работа в этом направлении велась вместе с Союзом самоуправлений Ида-Вирумаа, все эти темы неоднократно поднимались в рабочих группах. Однако, решения на местном уровне не принимались, и, к сожалению, к местному голосу не прислушались.

Наталия Умарова: – У Нарвы нет контакта с государством ни по одному вопросу!

Алексей Евграфов: – Это не так! И об этом можно судить хотя бы по тому, как много денег поступало в город от государства. Когда я уходил с поста мэра, у нас появились деньги и на реновацию зданий, и на капремонт дорог. У нас был идеальный контакт со всеми министрами. Они все приезжали в Нарву, и я к ним.

Мои оппоненты почему-то забывают про ковид, на который пришлось 9 месяцев из моего управления городом, т.е. почти половина срока на этом посту. При этом у моей команды не остановился ни один проект!

Наталия Умарова: – Хорошо, давайте возьмем волнующую меня как соцработника города тему коронавируса. Хочу сказать, что даже президент больше знала о том, что делается некоммерческими организациями в городе, чем наш мэр.

Алексей Евграфов: – Не согласен!

Наталия Умарова: – Одновременно в Нарве встал вопрос о дистанционном обучении детей. У многих их них дома вообще не было компьютера, и они не могли заниматься. И эту проблема подняла и решала наша молодежь, которая совместно с Союзом защиты детей в рамках спецпроекта распределяла эти компьютеры по семьям. Простите, а где был город?

Алексей Евграфов: – Отдел соцобеспечения и отдел культуры активно участвовали в этом процессе, но последний не в полной мере справился с этой задачей. Именно по этой причине в моей предвыборной программе одним из пунктов стоит реорганизация отдела культуры.

На самом деле, я считаю, что в городе ведется недостаточно плотная работа с НКО, некоммерческим сектором. Это факт, который я вынужден признать. В НКО нужно видеть равнозначных партнеров!

Так или иначе, 18 октября у нас не будет единовластия, нам придется со всеми сотрудничать и учитывать разные мнения.

Наталия Умарова: – Почему во время COVID-19 работники школ и садов лишились доплат, а чиновники получили премии?

Алексей Евграфов: – Это вранье! Учителя и соцработники получают премии несколько раз в год. Но вы почему-то об этом забываете. И их премии – не в компетенции мэра.

Мэру подчиняются напрямую только члены управы, руководители департаментов. И почему вы думаете, что чиновники департаментов не должны получать премии за свою работу?

Я видел, как вкалывал Социальный департамент во время пандемии. Поэтому директор и получил премию.

3

При этом в детских садах и других детских учреждениях (домах творчества, кружках по интересам, спортшколах) ни одна ставка не была уменьшена. Люди не получали только доплаты, поскольку во время коронакризиса они не выполняли конкретных действий.

У работников детских учреждений не было соответствующей нагрузки, и своих денег они недополучили. При этом основной заработок у них был сохранен.

3

Наталия Умарова: – Надо понимать, что такое вести уроки из дома!

На удаленке учителя и воспитатели работали с двойной нагрузкой. И город снимал с них доплаты, а чиновники получали премии.

3

При вашем правлении Минсоцдел предложил городу построить Дом для психохроников, от которого вы отказались. Почему?

Алексей Евграфов: – Это тоже вранье! Инициировавшее проект акционерное общество предложило построить этот дом рядом со школами, детскими садами и жилыми кварталами. Со своей стороны, я предложил найти место в отдалении. И мы в итоге с канцлером и вице-канцлером Минсоцдел нашли такое место. Это произошло незадолго до того, как меня сняли с должности.

– Вы ушли в отставку и на проекте был поставлен крест?

Алексей Евграфов: – Надеюсь, что крест не был поставлен. Проект ведет частная структура. С нашей стороны мы определили место с детальной планировкой.

Наталия Умарова: – Информация искажалась, а будущие жильцы этого дома были объявлены угрозой для горожан.

Алексей Евграфов: – Повторяю, что мы нашли место для этого дома, и министерство с этим согласилось. Все, кроме вас, довольны!

Вы хотите, чтобы я за 20 месяцев управления городом решил все проблемы, которые копились в нем 20 лет?

3

Наталия Умарова: – Но вы же сели руководить! А под контролем мэра – Департамент социальной помощи.

Алексей Евграфов: – Я не сел, а работал. И всегда есть, куда расти и развиваться.

Я первый, кто провел нормальную реорганизацию в Департаменте социальных дел.

Я был первым, кто поднял людям зарплату примерно на 20%. Себе зарплату я не поднимал! Ее подняло Горсобрание в рамках изменения общей структуры.

3

– Зарплата мэра сама поднялась?

Алексей Евграфов: – Она поднялась в общей структуре – для всех работников городских учреждений.

– Очень похоже на то, как депутаты Рийгикогу ничего не могут поделать с ростом своих зарплат…

Алексей Евграфов: – Иначе в Нарве люди просто не приходят работать за те деньги, которые им платят. Соседний Нарва-Йыэсуу с меньшим объемом работы платит больше! Людям надо платить за хорошую работу и требовать соответственно.

Наталия Умарова: – Ну, вас же оценили за хорошую работу? После снятия с поста мэра вы пошли в Narva Vesi, где зарплата была не такая большая, но…

Алексей Евграфов: – Я мог бы на Бирже труда получать больше, чем в Narva Vesi!

Наталия Умарова: – Позже вы сели в кресло председателя правления Нарвской больницы с окладом в 7000 евро.

Алексей Евграфов: – Нет, не врите!

– Назовите тогда цифру!

Алексей Евграфов: – По условиям договора я не имею права ее называть. Но сумма меньше 7000.

Наталия Умарова: – Сумма всегда одинакова для всех. Отработав три месяца, вы ушли оттуда с компенсацией за четыре месяца!

Алексей Евграфов: – Я не ушел. Меня ушли! И я получил законную компенсацию. Я бы вообще мог прописать в договоре годовую компенсацию, если бы шел на это место за деньгами.

Я управленец с опытом работы со 103-миллионным бюджетом и опытом управления городом.

Наталия Умарова: – Сколько времени вы управляли городом?

Алексей Евграфов: – Я три года работал в городской структуре на ключевых постах. Я знаю, как управлять городом. Я знаю, что 30 миллионов евро были получены больницей при мне.

Управляющий большой больницей не должен быть медиком. Возьмите хотя Тартускую клинику. Там то же самое! Это нормальная практика. Управляют управленцы, а лечат врачи.

– Судя по вашим предвыборным программам, обе силы обещают развивать больницу и привлекать специалистов. Откуда и как? Сможете ли конкурировать с финскими зарплатами?

Алексей Евграфов: – Конкурировать нереально. Тот, кто обещает привезти в Нарву работников, тот врет. По статистике, больницы Эстонии готовы взять на работу прямо сейчас 500 медсестер. А для того, чтобы выйти на уровень ЕС, Эстонии нужно 4000 медсестер.

Есть два варианта развития событий. Первый: правительство примет принципиальное политическое решение и Нарве дадут статус региональной больницы.

Второй, наиболее вероятный вариант: сотрудничество с Клиникой ТУ и создание в Нарве филиала тартуской клиники.

3

В результате произойдет циркуляция врачей, профессуры и т.д. Иначе ни один студент не поедет в больницу низшего значения с меньшим объемом работы, где нет нормальной профессуры и менторов.

Наталия Умарова: – Мы должны научиться конкурировать в рамках Эстонии. Что нам смотреть на Финляндию?

Считаю, что должен быть создан фонд для поддержки студентов-медиков и молодежи, уезжающей из города.

3

Если молодые специалисты готовы будут вернуться обратно, для них будут предусмотрены доплаты.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: что нужно менять в Нарве? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja/ Pinko ФОТО: Andres Haabu
  • Какие реформы нужны городу? Станет ли Нарва регионом зеленой энергетики и обслуживающей экономики?
  • Как можно форсировать создание новых рабочих мест вне сланцевого сектора?
  • Почему в приграничном городе назрел ремонт социальной сферы? Реформы Евграфова не помогли?
  • Как развивать Нарвскую больницу и привлекать специалистов? Реально ли конкурировать с финскими зарплатами?
  • За счет чего политики намерены увеличивать зарплату социальным и муниципальным работникам?
  • Смешанная школа с методом неформального обучения – будущее Нарвы? 
  • Способны ли разрозненные лагеря нарвских политиков создать после выборов коалицию и начать работать?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja/ Pinko 

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back