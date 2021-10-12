Какие эмоции! Евграфов и Умарова рассказали о большом обмане и премиях чиновников

В дискуссии приняли участие бывший мэр города Алексей Евграфов, идущий на выборы во главе избирательного блока Elagu Narva («Да здравствует Нарва»), и лидер нарвского списка «Ээсти 200» Наталия Умарова.

Оппоненты горячо поспорили о социальных проблемах города, зарплатах и премиях чиновников и многом другом.

Выдержки из беседы:

– Какие реформы нужны городу? Станет ли Нарва регионом зеленой энергетики и обслуживающей экономики?

Алексей Евграфов: – Реформы уже все запущены, нужно только продолжать начатый в 2018-20 годах курс.

Уверен, что проект справедливого перехода в Нарве – это большой обман.

Региону выделяется неразумно мало денег: 340 миллионов евро – это ничто за совершенно загубленную отрасль.

И что самое главное, правительство вообще не дает людям ясного сигнала, где они получат работу. От этого возникает нервное напряжение, семейное насилие, а впереди нас ждет огромная социальная катастрофа.

Наталия Умарова: – Я помню еще те времена, когда в Нарве закрывался Кренгольм. Хорошо помню, что происходило тогда с людьми. Мне как работнику социальной службы приходилось им помогать.

Думаю, что основная проблема Нарвы в том, что часть чиновников и бывших мэров не умеют вести диалог с государством.

Нарва – не закрытый город, нужно уметь контактировать с министерствами, чтобы предотвращать панику среди людей. Понятно, что запасы сланца не бесконечны, их надолго не хватит. И мы не говорим, что сланцевая промышленность закроется завтра.

Алексей Евграфов: – Именно так у нас и говорят! При этом сланцев хватит на многие десятилетия. Не согласен в корне с тем, что мы не умеем контактировать с государством. Огромная работа в этом направлении велась вместе с Союзом самоуправлений Ида-Вирумаа, все эти темы неоднократно поднимались в рабочих группах. Однако, решения на местном уровне не принимались, и, к сожалению, к местному голосу не прислушались.

Наталия Умарова: – У Нарвы нет контакта с государством ни по одному вопросу!

Алексей Евграфов: – Это не так! И об этом можно судить хотя бы по тому, как много денег поступало в город от государства. Когда я уходил с поста мэра, у нас появились деньги и на реновацию зданий, и на капремонт дорог. У нас был идеальный контакт со всеми министрами. Они все приезжали в Нарву, и я к ним.

Мои оппоненты почему-то забывают про ковид, на который пришлось 9 месяцев из моего управления городом, т.е. почти половина срока на этом посту. При этом у моей команды не остановился ни один проект!

Наталия Умарова: – Хорошо, давайте возьмем волнующую меня как соцработника города тему коронавируса. Хочу сказать, что даже президент больше знала о том, что делается некоммерческими организациями в городе, чем наш мэр.

Алексей Евграфов: – Не согласен!