Галерея ⟩ Сборная Эстонии проиграла Уэльсу

На 12-й минуте Киффер Мур воспользовался неразберихой в штрафной после подачи углового и вывел сборную Уэльса вперед.

На 22-й минуте Сергей Зенев мог восстановить равновесие, но после удара голкипер Дэнни Уорд сумел задеть мяч, и его валлийский защитник Джозеф Рондон практически с «ленточки» успел выбить.

Были моменты у хозяев и во втором тайме: на 50-й минуте Эрик Сорга пробил чуть выше ворот, а на 77-й минуте вышедший на замену Власий Синявский заставил потрудиться Уорда, однако изменить счет на табло так и не удалось.