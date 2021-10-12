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Галерея ⟩ Сборная Эстонии проиграла Уэльсу

В понедельник, 11 октября, сборная Эстонии на столичной «А. Ле Кок Арене» проиграла Уэльсу со счетом 0:1 в последнем домашнем отборочном матче чемпионата мира-2022 по футболу, сообщает Rus.ERR.

На 12-й минуте Киффер Мур воспользовался неразберихой в штрафной после подачи углового и вывел сборную Уэльса вперед.

На 22-й минуте Сергей Зенев мог восстановить равновесие, но после удара голкипер Дэнни Уорд сумел задеть мяч, и его валлийский защитник Джозеф Рондон практически с «ленточки» успел выбить.

Были моменты у хозяев и во втором тайме: на 50-й минуте Эрик Сорга пробил чуть выше ворот, а на 77-й минуте вышедший на замену Власий Синявский заставил потрудиться Уорда, однако изменить счет на табло так и не удалось.

В параллельном поединке группы Е сборная Беларуси в Казани проиграла Чехии - 0:2.

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