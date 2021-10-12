Сборная России обыграла Словению в отборочном турнире чемпионата мира

Сборная России открыла счёт в матче на 28-й минуте. Автором гола стал Игорь Дивеев, который головой замкнул подачу со стандартного положения. На 32-й минуте Георгий Джикия удвоил преимущество сборной России. После розыгрыша углового мяч отскочил к Джикии, который подстроился под удар через себя — Облак оказался бессилен. На 37-й минуте автор первого гола в ворота словенцев Игорь Дивеев получил повреждение, из-за которого не смог продолжить матч. Вместо него на поле появился Максим Осипенко.