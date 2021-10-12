Сборная России обыграла Словению в отборочном турнире чемпионата мира
В матче отбора на чемпионат мира – 2022 сборная России на выезде встречалась с национальной командой Словении.
В матче отбора на чемпионат мира – 2022 сборная России на выезде встречалась с национальной командой Словении.
Матч 8-го тура группы H проходил 11 октября на стадионе «Людски врт» (Марибор, Словения) и завершился победой россиян со счетом 2:1. Игру обслуживала португальская бригада арбитров во главе с Артуром Соарешем Диашем, пишет "Чемпионат".
Сборная России открыла счёт в матче на 28-й минуте. Автором гола стал Игорь Дивеев, который головой замкнул подачу со стандартного положения. На 32-й минуте Георгий Джикия удвоил преимущество сборной России. После розыгрыша углового мяч отскочил к Джикии, который подстроился под удар через себя — Облак оказался бессилен. На 37-й минуте автор первого гола в ворота словенцев Игорь Дивеев получил повреждение, из-за которого не смог продолжить матч. Вместо него на поле появился Максим Осипенко.
На 40-й минуте Словения отыграла один мяч усилиями Йосипа Иличича. Однако во втором тайме команда Валерия Карпина удержала преимущество на табло. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу сборной России.
Таким образом, Словения занимает четвертое место в турнирной таблице группы H, набрав 10 очков. Сборная России поднялась на первое место, набрав 19 очков. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17).