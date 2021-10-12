ДТП в Таллинне: автомобиль переехал лежавшего на земле пьяного человека
В понедельник, 11 октября, в Таллинне произошло ДТП, в котором пострадал пешеход.
В понедельник, 11 октября, в Таллинне произошло ДТП, в котором пострадал пешеход.
Инцидент имел место в столичном районе Хааберсти около 20.30 у здания по адресу Палдиское шоссе, 58а. Автомобиль Volvo XC90, которым управлял 44-летний мужчина, переехал лежавшего на дороге нетрезвого пешехода — 56-летнего мужчину.
Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.