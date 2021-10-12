Фото ⟩ В Какумяэ продается дом - участник международной биеннале в Венеции
В районе пляжа Какумяэ продается дом, получивший международную известность, передает Kodustiil.
В районе пляжа Какумяэ продается дом, получивший международную известность, передает Kodustiil.
Дом из монолитного бетона, расположенный в Какумяэ, был участником Венецианской биеннале архитектуры в 2010 году. Дом, завоевавший международное признание, сегодня выставлен на продажу за 520 000 евро.
Дом, построенный на свайном фундаменте, спроектировал Рейн Мурула. Эффектный дом, общей площадью 135,7 м2, состоит из открытой кухни-гостиной, нескольких спален и ванных комнат. Из гостиной есть выход на балкон.
Перед домом расположена терраса площадью почти 40 м2 и двор с живой изгородью из туй. В саду растут яблони и декоративные кустарники. Из окон дома открывается уникальный вид на живописные берега ручья Тискре и море.
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