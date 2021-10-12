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  • В Какумяэ продается дом - участник международной биеннале в Венеции

Фото ⟩ В Какумяэ продается дом - участник международной биеннале в Венеции

ФОТО: KV.EE

В районе пляжа Какумяэ продается дом, получивший международную известность, передает Kodustiil. 

Дом из монолитного бетона, расположенный в Какумяэ, был участником Венецианской биеннале архитектуры в 2010 году. Дом, завоевавший международное признание, сегодня выставлен на продажу за 520 000 евро.

ФОТО: KV.EE

Дом, построенный на свайном фундаменте, спроектировал Рейн Мурула. Эффектный дом, общей площадью 135,7 м2, состоит из открытой кухни-гостиной, нескольких спален и ванных комнат. Из гостиной есть выход на балкон.

ФОТО: KV.EE

Перед домом расположена терраса площадью почти 40 м2 и двор с живой изгородью из туй. В саду растут яблони и декоративные кустарники. Из окон дома открывается уникальный вид на живописные берега ручья Тискре и море.

ФОТО: KV.EE

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