Microsoft: хакеры из Ирана угрожают оборонным компаниям США, Израиля и ЕС

По данным Microsoft, злоумышленников интересуют технологии, связанные с беспилотниками, спутниками и системами связи. При этом компания указала, что большинство атак были предотвращены и хакерам удалось скомпрометировать пароли только 20 фирм.

В Microsoft добавили, что под угрозой взлома также оказались системы нескольких компаний в сфере морских и грузовых перевозок, ведущих бизнес на Ближнем Востоке. В корпорации считают, что Иран пытается получить доступ к коммерческим спутниковым снимкам и планам поставок, чтобы компенсировать недостатки своей развивающейся системы связи.