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Microsoft: хакеры из Ирана угрожают оборонным компаниям США, Израиля и ЕС

Клавиатура. ФОТО: NICOLAS ASFOURI

Связанные с Ираном хакеры с июля угрожают оборонным компаниям из США, Евросоюза и Израиля, написала американская корпорация Microsoft на своем сайте.

По данным Microsoft, злоумышленников интересуют технологии, связанные с беспилотниками, спутниками и системами связи. При этом компания указала, что большинство атак были предотвращены и хакерам удалось скомпрометировать пароли только 20 фирм.

В Microsoft добавили, что под угрозой взлома также оказались системы нескольких компаний в сфере морских и грузовых перевозок, ведущих бизнес на Ближнем Востоке. В корпорации считают, что Иран пытается получить доступ к коммерческим спутниковым снимкам и планам поставок, чтобы компенсировать недостатки своей развивающейся системы связи.

Ранее аналитики Microsoft пришли к выводу, что за 58% совершенных при поддержке государств кибератак стоит Россия. Подсчеты проводились на основе собственных данных компании о кибератаках в мире. За 2020-2021 годы, по информации Microsoft, на втором месте по количеству атак оказалась КНДР: доля ее кибератак выросла с примерно 11% до 23%. Доля кибератак, связанных с КНР, сократилась с 12% до 8%, однако в компании отметили, что степень их успешности достигла 44%.

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