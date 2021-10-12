Умер бывший официальный представитель СК Владимир Маркин

В СК подчеркнули, что благодаря «неординарным решениям» и «грамотному подходу» Маркина ведомство смогло выстроить «конструктивное взаимодействие» со СМИ.

Как сообщают «Пятый канал» и «Известия», Маркин в последнее время тяжело болел, находился в почти бессознательном состоянии. Издания уточняют, что смерть наступила в больнице.