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Умер бывший официальный представитель СК Владимир Маркин

Владимир Маркин. ФОТО: Скриншот с видео

Скончался бывший официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин, сообщает РБК со ссылкой на СК.

«Скончался наш коллега, первый руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета Российской Федерации генерал-майор юстиции Владимир Иванович Маркин. Это тяжелая утрата для всех нас», - говорится на сайте ведомства.

В СК подчеркнули, что благодаря «неординарным решениям» и «грамотному подходу» Маркина ведомство смогло выстроить «конструктивное взаимодействие» со СМИ.

Как сообщают «Пятый канал» и «Известия», Маркин в последнее время тяжело болел, находился в почти бессознательном состоянии. Издания уточняют, что смерть наступила в больнице.

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