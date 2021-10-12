Маргус Курм: я все рассказал и беру длительную паузу

Организованная целевым учреждением Mare Liberum экспедиция к останкам парома «Эстония» выяснила, что две двери для пассажиров, ведущие на автомобильную палубу, были закрыты. Об этом во вторник на пресс-конференции в Таллинне рассказал руководитель фонда Mare Liberum Маргус Курм, по словам которого исследование правого борта судна оказалось гораздо более сложным делом, поскольку останки парома переместились.

Курм напомнил, что экспедиция ставила перед собой четыре цели — сканировать останки парома, снять на видео поврежденные участки, осмотреть автомобильную палубу и составить обзор морского дна в месте нахождения парома.

Курм рассказал, что роботу удалось пройти вдоль автомобильной палубы и углубиться на 60 метров, дойдя до центральной секции. В ходе этой операции выяснилось, что две двери для пассажиров, ведущие на автомобильную палубу, были закрыты.

По его словам, роботу не удалось дойти до задних дверей для пассажиров, ведущих на автомобильную палубу — этому препятствовали плохая видимость, останки автомобилей и высыпавшийся из машин груз.

Курм сообщил, что останки парома в целом сейчас лежат не там, куда он первоначально лег сразу после катастрофы. При этом останки парома сдвинулись не по природным причинам — в 1996 году там были проведены работы по подготовке к бетонированию места упокоения судна.

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Ходящее под флагом Мальты исследовательское судно RS Sentinel начало экспедицию из Голландии 18 сентября и 22 сентября прибыло к месту крушения парома.

В исследованиях, организованных фондом Mare Liberum, участвовали 43 человека, 18 из которых – члены команды судна и шесть представителей СМИ. Остальные были связаны с планированием и проведение подводных работ. Экспедиция завершила работы по погружению и исследованию останков парома 30 сентября.

SA Mare Liberum – это фонд, созданный в июле этого года по инициативе родственников погибших, целью которого является выяснение причин гибели «Эстонии». Кроме Курма в состав руководства входят Пирет Кергандберг, Райво Хеллерма и Карл Эрик Ланнтеэ Рейнтамм.