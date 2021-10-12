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  • В Ласнамяэ квартирным товариществам помогут вывезти мешки с листьями

В Ласнамяэ квартирным товариществам помогут вывезти мешки с листьями

Осенние листья. ФОТО: Gen Savina/ Shutterstock

Квартирные товарищества Ласнамяэ могут обратиться в районную управу, которая поможет с вывозом пакетов с листьями.

«Опавшие с деревьев и собранные листья нужно утилизировать правильным образом: компостировать или вывезти на станцию по сбору отходов. Поэтому мы предлагаем товариществам возможность бесплатно вывезти пакеты с листьями, чтобы они не остались лежать во дворе или не попали в зеленые зоны», – сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Чтобы заказать вывоз листьев со своего участка, товарищество должно обратиться в управу к старшему специалисту по благоустройству и озеленению: Eliisa.Moistlik@tallinnlv.ee. В письме следует указать адрес дома, точное местоположение мешков с листьями и число мешков.

Вывоз мешков с листьями в Ласнамяэ проходит в текущем режиме в октябре и ноябре. С зарегистрированных участков вывезут до 15 пакетов с листьями. Услуга бесплатна для квартирных товариществ Ласнамяэ.

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