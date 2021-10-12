В Ласнамяэ квартирным товариществам помогут вывезти мешки с листьями

«Опавшие с деревьев и собранные листья нужно утилизировать правильным образом: компостировать или вывезти на станцию по сбору отходов. Поэтому мы предлагаем товариществам возможность бесплатно вывезти пакеты с листьями, чтобы они не остались лежать во дворе или не попали в зеленые зоны», – сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Чтобы заказать вывоз листьев со своего участка, товарищество должно обратиться в управу к старшему специалисту по благоустройству и озеленению: Eliisa.Moistlik@tallinnlv.ee. В письме следует указать адрес дома, точное местоположение мешков с листьями и число мешков.