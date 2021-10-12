Картина дня: новый рекорд заболеваемости, опасный птичий грипп и пресс-конференция Маргуса Курма

Европа погружается во тьму: как преодолеть энергокризис и стоит ли искать помощи у России?

На прошлой неделе в Страсбурге обсуждался настигший Европу энергетический кризис и пути выхода из него. О том, как смягчить последствия высоких цен на различные виды топлива для потребителей ЕС и стоит ли искать помощи у России, мы поговорили с эстонскими евродепутатами. Читать далее…

По ту сторону отчаяния

Новый фильм Алексея Германа-младшего вызвал большой интерес на Каннском международном кинофестивале. У нас он идет в «Артисе» и «Сыпрусе». Когда я смотрел фильм, вместе со мной в зале было три человека. Читать далее…

Графики 〉 Становится только хуже: третья волна коронавируса готовится обрушиться на больницы

Из-за коронавируса в стационарном лечении нуждается все больше людей. Работа с ними требует от медиков времени и усилий, что в свою очередь уменьшает возможности планового лечения. Читать далее…

Коронавирус подтвержден у 1260 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 7364 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1260. Двое скончались. Читать далее…

Болезнь забрала любимую многими учительницу из Кохтла-Ярве

10 октября после непродолжительной болезни скончалась кохтла-ярвеская учительница химии Надежда Федоровна Павлють. У нее был обнаружен коронавирус. Надежда Федоровна 29 лет проработала в Таммикуской основной школе Кохтла-Ярве, оставшись в памяти коллег и многочисленных учеников светлым, позитивным человеком. Читать далее…

Переболевшим и полностью вакцинированным от Covid-19 третьей дозы пока не нужно

От тяжелого течения болезни и больницы по-прежнему защищают все использующиеся сейчас вакцины от Covid-19, отмечает в Postimees профессор клеточной иммунологии Тартуского университета Кай Кисанд. Читать далее...

Ради красивого снимка водитель BMW заехал в пешеходный туннель

В минувшие выходные в Facebook-сообществе «Kained autojuhid Tartus ja Tartumaal» («Трезвые водители в Тарту и Тартумаа») была опубликована фотография, вызвавшая среди комментаторов негодование. Ради красивых снимков владелец BMW заехал на машине в недавно построенный велосипедно-пешеходный туннель на улице Рийа. По мнению руководства города и полиции, подобное поведение недопустимо. Читать далее…

Угодивший в кювет кабриолет BMW принадлежал автопарку Bolt

В воскресенье Rus.Postimees писал о том, что в деревне Тискре (Харьюмаа) пьяная женщина на новейшем кабриолете BMW угодила в кювет. Bolt подтвердил, что речь идет об одной из самых шикарных машин их автопарка. Читать далее…

У птиц в Эстонии был диагностирован особо опасный птичий грипп

У двух хищных птиц в Эстонии был диагностирован особо опасный птичий грипп. Обычно хищные птицы получают вирус от птиц, ставших их добычей, поэтому нет причин полагать, что речь идет о единичном случае. Читать далее…

Маргус Курм поделился промежуточными итогами экспедиции к останкам парома «Эстония»

Руководитель фонда Mare Liberum Маргус Курм дал сегодня пресс-конференцию, на которой поделился промежуточными итогами независимой экспедиции к останкам парома «Эстония». Читать далее…