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Фото ⟩ Цены на моторное топливо опять выросли

Цены на заправке Alexela Sikupilli. ФОТО: Erakogu

Сегодня продавцы топлива снова подняли цены на моторное топливо: за литр бензина 98 нужно заплатить более 1,6 евро.

Сегодня продавец топлива Alexela поднял цены на все моторные топлива на два цента. Цена на моторный бензин 95 выросла до 1,559 евро, бензина с октановым числом 98 - до 1,609 евро, а цена дизельного топлива - до 1,349 евро.

Circle K тоже поднял цены, сровнявшись с конкурентами, пишет Postimees.

ФОТО: Erakogu

В последний раз продавцы топлива повышали цены во вторник на прошлой неделе, когда цена литра бензина 95 впервые превысила 1,5 евро.

 

За месяц заправка бензобака на 50 литров подорожала на 10 евро. Если месяц назад, когда литр бензина 95 стоил 1,359 евро, бак обходился в 67,95 евро, а сегодня это 77,95 евро.

Если расход бензина составляет примерно шесть литров на 100 км, то поездка из Таллинна в Тарту месяц назад обходилась в 15,17 евро, а теперь - 17,40.

На мировом рынке цены на нефть также поднялись до самого высокого уровня за последние годы. За баррель нефти марки Brent, торгуемой на лондонской бирже, необходимо платить в долларах США. В прошлый вторник цена составляла 82,56 доллара.

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