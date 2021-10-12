Путин поручил "Газпрому" разрушить спотовый рынок газа в Европе?
Все это очень напоминает рекламную кампанию. "Те, кто согласился заключать с нами в Европе долгосрочные контракты, сейчас могут только руки потирать и ликовать", - заявляет президент России Владимир Путин. "Те, кто подписали с нами долгосрочные контракты, сейчас наслаждаются этой ценой", - вторит ему заместитель главы "Газпрома" Елена Бурмистрова, отвечающая за весь экспорт российской госкомпании. "Мы знаем, что рыночные правила могут быть полезными в некоторых ситуациях, но совершенно бесполезными в других", - объясняет европейцам постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов, пишет Deutsche Welle.