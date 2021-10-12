Путин поручил "Газпрому" разрушить спотовый рынок газа в Европе?

А такие долгосрочные контракты, продолжил убеждать европейцев посол РФ при ЕС Владимир Чижов в опубликованном 11 октября интервью Financial Times, "обеспечивали безопасность поставок и стабильность объемов и цен". Но затем, посетовал он, "пришла эта идея, исходящая из Брюсселя, о том, что систему следует изменить".

Высказывания российских представителей звучат убедительно, однако не дают ответа на вопрос, почему спотовый рынок в Европе целый ряд лет исправно работал и лишь в последние месяцы сначала дал сбой, а в сентябре-октябре фактически пережил коллапс: трудно описать иным словом рост цен в разы за считанные недели.

Одно из объяснений случившегося гласит, что европейский рынок недополучил нынешним летом ожидавшиеся объемы сжиженного газа (СПГ), поскольку значительная часть поставок из разных стран ушла в Азию, где цены на этот энергоноситель оказались еще выше. В Москве особо упирают на то, что из-за холодной предыдущей зимы сильно сократились запасы в европейских газохранилищах, в том числе в контролируемых "Газпромом". Еще одним фактором стали широкомасштабные ремонтно-профилактические работы на газотранспортной системе Норвегии, из-за которых этому крупному поставщику пришлось временно существенно сократить свой экспорт в ЕС.

"Странный отказ России от денег"

Однако встает вопрос, почему в этой ситуации Россия, обеспечивающая почти 40% газового импорта ЕС и несущая как лидер рынка немалую ответственность за его стабильность, не увеличила предложение на европейских биржевых площадках, чтобы хотя бы несколько выровнять спрос и предложение, а заодно и хорошо заработать.

На это обстоятельство в интервью московской "Новой газете" обратил внимание российский нефтегазовый эксперт Михаил Крутихин: "Вместо того, чтобы воспользоваться повышением цен и получить дополнительную прибыль от новых продаж газа по высоким спотовым ценам, они (в "Газпроме") решили вообще прекратить торговлю на спотовых рынках, объявили, что в четвертом квартале и весь следующий год они не будут торговать дополнительными объемами газа на электронных торговых площадках".

По образному выражению российского эксперта, "Газпром" прибег к тактике "итальянской забастовки": "Выполняются все ранее заключенные контракты, но никаких дополнительных объемов газа в Европу не поступает".

Аналогичные оценки звучат и в Германии, например, в статье под заголовком "Странный отказ России от денег" в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Действия России в газовом кризисе, - пишет ее московский корреспондент Фридрих Шмидт, - являются загадкой для экономических аналитиков: контролируемый государством концерн "Газпром" выполняет свои долгосрочные газовые контракты, но не пользуется шансом заработать много денег путем расширения своего пока что скудного бизнеса на спотовом рынке".

Немецкий корреспондент приходит к следующему выводу: "Попытки объяснить такое поведение, руководствуясь только экономическими критериями, мало что дадут. "Газпром" претворяет в жизнь политические установки Кремля".

Долгосрочные контракты с "Газпромом" против Green Deal Евросоюза

Таким образом, постоянно звучащая в России на фоне нынешнего газового кризиса фраза о том, что "Газпром" выполняет все свои договорные обязательства", приобретает дополнительный смысл, своего рода второе дно: получается, что российская госкомпания обслуживает только тех, кто заключил с ней долгосрочные контракты, и фактически бойкотирует спотовый рынок, обрекая его на немыслимые ранее скачки цен и тем самым дискредитируя сам принцип биржевой торговли газом.

Если в результате дело действительно дойдет до разрушения европейского спотового рынка газа и возвращения большинства стран ЕС к заключению преимущественно долгосрочных контрактов с "Газпромом" (Венгрия на днях уже подписала 15-летний контракт с правом корректировки через 10 лет), это приведет к длительному закреплению нынешнего доминирования России на европейском рынке газа и в значительной мере отсечет от него поставщиков СПГ.