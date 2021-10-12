Вт, 12.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Путин поручил "Газпрому" разрушить спотовый рынок газа в Европе?

Владимир Путин. ФОТО: ALEXEY DRUZHININ

Все это очень напоминает рекламную кампанию. "Те, кто согласился заключать с нами в Европе долгосрочные контракты, сейчас могут только руки потирать и ликовать", - заявляет президент России Владимир Путин. "Те, кто подписали с нами долгосрочные контракты, сейчас наслаждаются этой ценой", - вторит ему заместитель главы "Газпрома" Елена Бурмистрова, отвечающая за весь экспорт российской госкомпании. "Мы знаем, что рыночные правила могут быть полезными в некоторых ситуациях, но совершенно бесполезными в других", - объясняет европейцам постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов, пишет Deutsche Welle.

Борьба вокруг сдачи в эксплуатацию "Северного потока-2"

Вот уже несколько недель Москва все более настойчиво посылает Европе недвусмысленный сигнал: заключайте с Россией в лице "Газпрома" долгосрочные контракты на поставку газа - и у вас не будет забот с теплом и электричеством. Это происходит в условиях беспрецедентного газового кризиса на европейском рынке: цены на голубое топливо в последние месяцы многократно выросли и в начале октября в десять раз превысили средние показатели прошлого года.

Европейские эксперты, СМИ и политики уже не раз высказывали подозрение, что "Газпром" целенаправленно способствовал возникновению дефицита на европейском рынке газа, чтобы заставить Германию и Евросоюз побыстрее выдать разрешение на эксплуатацию сразу двух ниток достроенного в начале сентября газопровода "Северный поток-2", для чего требуется вывести его из-под действия антимонопольных законов ЕС (Третий энергопакет).

Однако теперь усиливается впечатление, что у Кремля имеется и вторая стратегическая цель. В пользу такого вывода говорит та нарастающая настойчивость, с которой высокопоставленные российские представители, официальные российские СМИ и неофициальные проводники интересов Кремля в соцсетях пропагандируют сейчас идею возврата стран Евросоюза к прежней практике закупки газа по долгосрочным контрактам - и, соответственно, отказа от дальнейшего развития в этой сфере биржевой торговли, спотового рынка.

Путин обвиняет Еврокомиссию и британских экспертов

Тон и направленность этого вербального наступления задал Владимир Путин, не оставляющий сомнений в том, что политику "Газпрома" определяет именно он. "Это умники еще в прошлом составе Еврокомиссии придумали рыночное ценообразование на газ - вот результат вам", - заявил президент РФ 9 сентября на пресс-конференции в Москве, вообще-то посвященной будущим отношениям России и Беларуси, и указал на взлет спотовых цен на газ в Европе до 650 долларов за тысячу кубометров.

"У нас тоже рыночное ценообразование, эта цена привязана к цене на нефть. Никто ее не регулирует, рынок регулирует", - добавил Путин, забыв напомнить, что Россия в составе картеля под названием ОПЕК+ вот уже пять лет искусственно ограничивает добычу нефти и тем самым регулирует ее предложение на мировом рынке.

Месяц спустя, 6 октября, когда цена тысячи кубометров газа взлетела уже почти до 2000 долларов, российский президент на видеосовещании по вопросам энергетики продолжил публично развивать мысль об ошибках, как он выразился, "так называемых экспертов" в Брюсселе.

"Вообще-то предложение перейти на биржевую торговлю газом, - указал Путин, - было сделано, потом продвигалось и было продвинуто экспертами Еврокомиссии прошлого созыва, в основном британскими экспертами. Где теперь эти британские эксперты, где теперь их предложения - понятно, а потребители в континентальной Европе, безусловно, страдают от реализации этих предложений".

Коллапс спотового рынка газа в Европе

Таким образом, Путин пытается убедить страны ЕС, что ориентацию на спотовый рынок Евросоюзу навязала покинувшая его теперь Великобритания, а потому Еврокомиссии нынешнего созыва следует теперь, после "Брекзита", исправить допущенную некогда ошибку и вернуться к прежней практике долгосрочных контрактов с "Газпромом".

А такие долгосрочные контракты, продолжил убеждать европейцев посол РФ при ЕС Владимир Чижов в опубликованном 11 октября интервью Financial Times, "обеспечивали безопасность поставок и стабильность объемов и цен". Но затем, посетовал он, "пришла эта идея, исходящая из Брюсселя, о том, что систему следует изменить".

Высказывания российских представителей звучат убедительно, однако не дают ответа на вопрос, почему спотовый рынок в Европе целый ряд лет исправно работал и лишь в последние месяцы сначала дал сбой, а в сентябре-октябре фактически пережил коллапс: трудно описать иным словом рост цен в разы за считанные недели.

Одно из объяснений случившегося гласит, что европейский рынок недополучил нынешним летом ожидавшиеся объемы сжиженного газа (СПГ), поскольку значительная часть поставок из разных стран ушла в Азию, где цены на этот энергоноситель оказались еще выше. В Москве особо упирают на то, что из-за холодной предыдущей зимы сильно сократились запасы в европейских газохранилищах, в том числе в контролируемых "Газпромом". Еще одним фактором стали широкомасштабные ремонтно-профилактические работы на газотранспортной системе Норвегии, из-за которых этому крупному поставщику пришлось временно существенно сократить свой экспорт в ЕС.

"Странный отказ России от денег"

Однако встает вопрос, почему в этой ситуации Россия, обеспечивающая почти 40% газового импорта ЕС и несущая как лидер рынка немалую ответственность за его стабильность, не увеличила предложение на европейских биржевых площадках, чтобы хотя бы несколько выровнять спрос и предложение, а заодно и хорошо заработать.

На это обстоятельство в интервью московской "Новой газете" обратил внимание российский нефтегазовый эксперт Михаил Крутихин: "Вместо того, чтобы воспользоваться повышением цен и получить дополнительную прибыль от новых продаж газа по высоким спотовым ценам, они (в "Газпроме") решили вообще прекратить торговлю на спотовых рынках, объявили, что в четвертом квартале и весь следующий год они не будут торговать дополнительными объемами газа на электронных торговых площадках".

По образному выражению российского эксперта, "Газпром" прибег к тактике "итальянской забастовки": "Выполняются все ранее заключенные контракты, но никаких дополнительных объемов газа в Европу не поступает".

Аналогичные оценки звучат и в Германии, например, в статье под заголовком "Странный отказ России от денег" в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Действия России в газовом кризисе, - пишет ее московский корреспондент Фридрих Шмидт, - являются загадкой для экономических аналитиков: контролируемый государством концерн "Газпром" выполняет свои долгосрочные газовые контракты, но не пользуется шансом заработать много денег путем расширения своего пока что скудного бизнеса на спотовом рынке".

Немецкий корреспондент приходит к следующему выводу: "Попытки объяснить такое поведение, руководствуясь только экономическими критериями, мало что дадут. "Газпром" претворяет в жизнь политические установки Кремля".

Долгосрочные контракты с "Газпромом" против Green Deal Евросоюза

Таким образом, постоянно звучащая в России на фоне нынешнего газового кризиса фраза о том, что "Газпром" выполняет все свои договорные обязательства", приобретает дополнительный смысл, своего рода второе дно: получается, что российская госкомпания обслуживает только тех, кто заключил с ней долгосрочные контракты, и фактически бойкотирует спотовый рынок, обрекая его на немыслимые ранее скачки цен и тем самым дискредитируя сам принцип биржевой торговли газом.

Если в результате дело действительно дойдет до разрушения европейского спотового рынка газа и возвращения большинства стран ЕС к заключению преимущественно долгосрочных контрактов с "Газпромом" (Венгрия на днях уже подписала 15-летний контракт с правом корректировки через 10 лет), это приведет к длительному закреплению нынешнего доминирования России на европейском рынке газа и в значительной мере отсечет от него поставщиков СПГ.

Одновременно долгосрочные контракты с "Газпромом" стали бы реальным тормозом на пути форсированной декарбонизации экономики ради защиты климата, на которую Евросоюз взял курс под девизом Green Deal. Ведь тогда - даже если европейская возобновляемая энергетика сделает в этом десятилетии ожидаемый и планируемый большой рывок в своем развитии - странам ЕС пришлось бы до середины или до конца 2030-х годов все равно покупать у России значительные объемы ископаемого энергоносителя. Но, возможно, Москва именно на это и рассчитывает.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back