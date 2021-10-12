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За последние сутки в России умерли 973 человека, заразившихся коронавирусом. Это новый максимум за время пандемии, который в последнее время регулярно обновляется. Тем временем в регионах продолжают вводить новые ограничения, связанные с вакцинацией, темпы которой в Кремле называют "непозволительно маленькими".

За последние сутки в стране зарегистрировали 28 190 новых случаев Covid-19, умерли 973 заболевших им пациента, сообщил во вторник оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Это рекордное число смертей - притом что Росстат позже учитывает более чем в два раза больше летальных исходов, обобщая все данные об умерших. Предыдущий максимум фиксировали в субботу - 968 смертей, а в понедельник штаб сообщал о 957 летальных исходах.

График заболевания ковидом в России. ФОТО: BBC

Резкий рост заболеваемости в России начался в сентябре и продолжился в октябре, в субботу число новых случаев впервые в этом году превысило 29 тысяч, а накануне, в понедельник, штаб сообщал о 29 409 заражениях - это был максимум с начала года.

Сейчас уровень заболеваемости Covid-19 снизился более чем на 1 тысячу, судя по официальной сводке. Суточная заболеваемость в Москве также снизилась - 4 699 случаев против 5 002 накануне. Умерли в Москве 70 пациентов с Covid-19, на этом уровне суточная смертность в столице держится последние дни. Число госпитализированных заметно выросло - 1 375 человек (накануне - 1 084).

Высокая заболеваемость, которую можно наблюдать и в других странах, в России сопровождается очень высокой смертностью. Власти объясняют ее низкими темпами вакцинации.

"Уровень вакцинации у нас маленький, непозволимо маленький, отсюда у нас такая большая смертность", - говорил в понедельник представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом он исключал возможность введения штрафов за отказ от вакцинации.

Тем временем власти регионов России продолжают ужесточать коронавирусные ограничения, в том числе связанные с обязательной вакцинацией для некоторых профессиональных и социальных групп.

Обязательная вакцинация вводится в Подмосковье для 80% работников торговли, общепита и транспорта, а также салонов красоты и фитнес-клубов. До 10 ноября нужно привиться от коронавируса первым компонентом вакцины, до 10 декабря - вторым. Аналогичные меры применялись в Москве летом, но речь шла о 60%.

Привить 80% сотрудников торговли, общепита, транспорта и некоторых других сфер (первый укол до 15 ноября, второй до 15 декабря) потребовали и власти Петербурга.

В Башкирии 13 октября вводится самоизоляция для невакцинированных пожилых жителей. В соседнем Татарстане накануне ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан. Ситуацию в этих двух регионах министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал "наиболее тревожной".

В Хакасии посещение кафе, фитнес-центров и кинотеатров будет возможно только для тех, кто получил сертификат о вакцинации от Covid-19. Новосибирская область также вводит обязательную вакцинацию отдельных категорий и систему QR-кодов. Свердловская область вводит QR-коды в учреждениях культуры, салонах красоты и санаториях, кроме того, их должны будут иметь все чиновники.

Карелия переводит на работу QR-кодами рестораны, музеи, кино и фитнес-центры (будут также принимать отрицательный ПЦР-тесты). В Новгородской области вводят обязательную вакцинацию для врачей, учителей и работников из сферы услуг. Еще раньше обязательную вакцинацию ввели в Чувашии, Приморье, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, в Челябинской, Саратовской и Нижегородской областях, а также в других регионах.

Пока же в России полностью привиты лишь 42,2 млн человек, говорила в пятницу вице-премьер Голикова (Росстат оценивает население России в 146,1 млн постоянных жителей).