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  • Итоги полицейского рейда: маски носят 87% жителей, заведено пять дел о проступке

Итоги полицейского рейда: маски носят 87% жителей, заведено пять дел о проступке

Полицейские. ФОТО: Jüri Looring

На прошлой неделе полиция проверила соблюдение коронавирусных ограничений по всей Эстонии. В рамках рейдов правоохранители раздали 730 масок, пишет Rus.ERR.

За неделю полиция проверила 1423 места, в том числе 771 магазин, 297 единиц общественного транспорта, 66 увеселительных заведений, одно общественное мероприятие, 16 церквей и 272 помещения общего пользования, сообщается на странице полиции в сети Twitter.

"Общая картина хорошая: маски носит 87% людей. Выявили шесть случаев нарушения требования изоляции и девять случаев нарушения требования карантина", следует из публикации.

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