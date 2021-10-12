Итоги полицейского рейда: маски носят 87% жителей, заведено пять дел о проступке
На прошлой неделе полиция проверила соблюдение коронавирусных ограничений по всей Эстонии. В рамках рейдов правоохранители раздали 730 масок, пишет Rus.ERR.
На прошлой неделе полиция проверила соблюдение коронавирусных ограничений по всей Эстонии. В рамках рейдов правоохранители раздали 730 масок, пишет Rus.ERR.
За неделю полиция проверила 1423 места, в том числе 771 магазин, 297 единиц общественного транспорта, 66 увеселительных заведений, одно общественное мероприятие, 16 церквей и 272 помещения общего пользования, сообщается на странице полиции в сети Twitter.
"Общая картина хорошая: маски носит 87% людей. Выявили шесть случаев нарушения требования изоляции и девять случаев нарушения требования карантина", следует из публикации.