Постоянное финансирование эстонского кинематографа обещают увеличить на пару миллионов

В начале сентября кинорежиссеры направили в Министерство культуры манифест, в котором перечислили связанные с недостаточным финансированием проблемы.

В понедельник министр культуры Аннели Отть в своем письменном ответе кинематографистам сообщила, что постоянное финансирование кинопроизводства будет увеличено на два млн евро.

Ранее сообщалось о том, что в 2022 на производство эстонских фильмов планируется выделить четыре млн евро вместо семи.