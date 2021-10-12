Постоянное финансирование эстонского кинематографа обещают увеличить на пару миллионов
В ответ на обращение Гильдии кинорежиссеров Эстонии Министерство культуры пообещало увеличить финансирование кинопроизводства на два млн евро, пишет Rus.ERR.
В ответ на обращение Гильдии кинорежиссеров Эстонии Министерство культуры пообещало увеличить финансирование кинопроизводства на два млн евро, пишет Rus.ERR.
В начале сентября кинорежиссеры направили в Министерство культуры манифест, в котором перечислили связанные с недостаточным финансированием проблемы.
В понедельник министр культуры Аннели Отть в своем письменном ответе кинематографистам сообщила, что постоянное финансирование кинопроизводства будет увеличено на два млн евро.
Ранее сообщалось о том, что в 2022 на производство эстонских фильмов планируется выделить четыре млн евро вместо семи.
По оценкам кинодеятелей, на эти деньги можно снять полтора полнометражных, два коротких анимационных и несколько документальных фильмов.