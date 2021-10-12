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МВФ прогнозирует Эстонии 8,5-процентный экономический рост

Флаги Эстонии. Иллюстративное фото. ФОТО: Erik Prozes

Согласно новому прогнозу мировой экономики МВФ, в этом году ВВП Эстонии вырастет на 8,5 процента.

По прогнозу МВФ, в следующем году экономический рост Эстонии составит 4,2 процента, в 2023 году 3,7 процента, в 2024 году 3,4 процента, а в 2025 и 2026 году по 3,2 процента.

На этот год МВФ прогнозирует в Эстонии инфляцию потребительских цен в 3,8 процента, а на следующий 4,9 процента. После этого темп инфляции замедлится — в 2023 году она составит 2,2 процента, а в 2025 и 2026 году по 2,1 процента.

Уровень безработицы упадет в этом году с прошлогодних 6,8 процента до 6,5 процента, в следующем году до 6 процентов, в 2023 году до 5,4 процента, в 2024 году он опустится чуть ниже 5 процентов, а в 2025 и 2026 году составит 4,8 процента.

Согласно прогнозу МВФ, в этом году рост ВВП в еврозоне составит 5 процентов, а в 2022 году 4,3 процента. Инфляция составит 2,2 процента, а в следующем году замедлится до 1,7 процента. Уровень безработицы в этом году достигнет 8 процентов, а в следующем 8,1 процента.

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