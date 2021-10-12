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  • Афтершоки в нарвских общежитиях: перед выборами всплыли скандалы июня и сентября

Афтершоки в нарвских общежитиях: перед выборами всплыли скандалы июня и сентября

Нарвские политики спорят, честно ли в июне 2021 года прошел конкурс на должность руководителя муниципального фонда Narva Linnaelamu. ФОТО: Николай Андреев

В Нарве снова возникли политические споры вокруг руководителя муниципального фонда Narva Linnaelamu Марека Бенди, который был в этой должности всего два месяца - июль и август. Он собирался значительно реформировать общежития, провести в комнаты горячую воду, но после смены власти в городе его отправили в отставку. Это произошло уже больше месяца назад, но сейчас возникли сразу два скандала, связанные с управлением общежитиями в то время.

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Нынешний председатель совета Narva Linnaelamu, депутат Владимир Тарахтин заявил, что Марек Бенди своим бездействием в должности едва не сорвал начало отопительного сезона. Подготовку работникам пришлось проводить в авральном режиме, пока жители общежитий мерзли в своих комнатах.

Марек Бенди считает, что проблемы во время его руководства просто не было, и сотрудники ему не сообщали, что с отоплением что-то не так.

Позже кандидат в горсобрание от ЦП Роман Ипполитов заявил, что и сам конкурс на должность руководителя прошел нечестно. Потому что его заявку для участия просто проигнорировали.

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