Афтершоки в нарвских общежитиях: перед выборами всплыли скандалы июня и сентября

В Нарве снова возникли политические споры вокруг руководителя муниципального фонда Narva Linnaelamu Марека Бенди, который был в этой должности всего два месяца - июль и август. Он собирался значительно реформировать общежития, провести в комнаты горячую воду, но после смены власти в городе его отправили в отставку. Это произошло уже больше месяца назад, но сейчас возникли сразу два скандала, связанные с управлением общежитиями в то время.