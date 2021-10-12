Директора школ обратились с призывом к ученикам и их родителям

Объединение отмечает в своем призыве, что количество случаев заражения COVID-19 в Эстонии увеличивается, и больницы переполнены. Поэтому они призывают серьезно отнестись к аргументам медицинских работников и ученых и вакцинироваться.

«В школе мы видели, что обучение и преподавание особым образом было очень трудным и психологически утомительным как для учеников, так и для учителей. Последние полтора года мы все хотели работать как обычно и жить нормальной жизнью», - призывает объединение.