Галерея ⟩ В Тарту построят уникальный спортивный парк

На эскизе парка изображены лыжный трамплин, тир и кроссовая трасса. Кроме того, значительно расширяются возможности для занятий спортом и проектируется крупнейший рождественский городок в странах Балтии. В будущем рождественский городок также будет предлагать возможности для любителей с особыми потребностями, пожилых людей и детей, а рядом будет расположена зона с тренажерами. Зона Slackline уже открыта, и планируется реконструкция трассы BMX.

«Городская среда, поддерживающая активный образ жизни, играет важную роль в развитии городского пространства Тарту. Парк отдыха Тяхтвере является популярным местом отдыха среди горожан, и там появится несколько возможностей для движения, которые учитывают все возрастные группы», - сказал мэр Урмас Клаас.

Строительство рождественского городка начнется в 2022 году, и Embach Ehitus OÜ поддержит завершение строительства различных объектов на общую сумму 100 000 евро.

Кроме того, планируется реконструкция Тартуского дендропарка. На встрече мэр и ректор Эстонского сельскохозяйственного университета Майт Клаассен подписали договор о сотрудничестве, согласно которому город и университет инициируют совместный проект ландшафтной архитектуры.

В будущем в планируемом дендропарке будет природная тропа, березовые аллеи и места для занятий на природе или прогулок. В парке будет низкая тропа приключений и маленький горнолыжный спуск. Прибрежный район реки Эмайыги будет соединен с дендропарком, а на пляже запланировано больше мест для пикника и занятий спортом.

Tartu Sport также представил эскиз скейт-парка для Тяхтвере, где в качестве нового объекта была представлен ​​pumptrack. Также готовится концепция модернизации и обновления существующего детско-юношеского парка.

Для составления эскизов провели геодезические измерения, исследования дендропарка и составили план обслуживания дендропарка. При застройке парка отдыха учитываются и близлежащие здания, поэтому было подготовлено исследование движения.