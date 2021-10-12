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График ⟩ На местных выборах проголосовали более 106 тысяч человек

Выборы. ФОТО: Erik Prozes

По состоянию на 20 часов, на выборы в местные самоуправления по всей Эстонии в участках проголосовали 31 282 избирателя, а электронно - 74 936, пишет Postimees.

Наиболее активны избиратели в Таллинне и Хийумаа, где проголосовали 11,7% избирателей.

По состоянию на 20, 12 октября явка составила 9,9 процента.

Электронное голосование будет продолжатся круглосуточно до 20.00 субботы, 16 октября. До четверга, 14 октября, голосовать можно в центрах волостей и городов, а также в районов Таллинна с 12 до 20 часов. В каждом центре открыт как минимум один избирательный участок, и голосовать на нем может каждый, независимо от зарегистрированного места жительства.

С пятницы по воскресенье в неделю выборов открыты все 448 избирательных участков по всей Эстонии. Затем избиратель может проголосовать на любом избирательном участке своего города, волости или районного участка Таллинна. Исключение составляет волость Пейпсияэре в Тартумаа, где четыре избирательных округа - там избиратели голосуют в пределах округа.

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