График ⟩ На местных выборах проголосовали более 106 тысяч человек

Электронное голосование будет продолжатся круглосуточно до 20.00 субботы, 16 октября. До четверга, 14 октября, голосовать можно в центрах волостей и городов, а также в районов Таллинна с 12 до 20 часов. В каждом центре открыт как минимум один избирательный участок, и голосовать на нем может каждый, независимо от зарегистрированного места жительства.