График ⟩ На местных выборах проголосовали более 106 тысяч человек
По состоянию на 20 часов, на выборы в местные самоуправления по всей Эстонии в участках проголосовали 31 282 избирателя, а электронно - 74 936, пишет Postimees.
По состоянию на 20 часов, на выборы в местные самоуправления по всей Эстонии в участках проголосовали 31 282 избирателя, а электронно - 74 936, пишет Postimees.
Наиболее активны избиратели в Таллинне и Хийумаа, где проголосовали 11,7% избирателей.
По состоянию на 20, 12 октября явка составила 9,9 процента.
Электронное голосование будет продолжатся круглосуточно до 20.00 субботы, 16 октября. До четверга, 14 октября, голосовать можно в центрах волостей и городов, а также в районов Таллинна с 12 до 20 часов. В каждом центре открыт как минимум один избирательный участок, и голосовать на нем может каждый, независимо от зарегистрированного места жительства.
С пятницы по воскресенье в неделю выборов открыты все 448 избирательных участков по всей Эстонии. Затем избиратель может проголосовать на любом избирательном участке своего города, волости или районного участка Таллинна. Исключение составляет волость Пейпсияэре в Тартумаа, где четыре избирательных округа - там избиратели голосуют в пределах округа.
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