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График ⟩ На местных выборах проголосовали около 106 тысяч человек

Выборы. ФОТО: Erik Prozes

Сегодня вечером по состоянию на 20.00 на выборах в собрания местных самоуправлений 31 283 избирателя по всей Эстонии проголосовали на избирательных участках и 74 642 – электронно.

Наиболее активное участие в голосовании приняли жители Таллинна и Хийумаа. Здесь проголосовали 11,7 % избирателей.

По состоянию на 20, 12 октября явка составила 9,9 процента.

Электронное голосование будет продолжаться круглосуточно до 20:00 субботы, 16 октября. С понедельника по четверг на неделе голосования с 12:00 до 20:00 можно проголосовать на избирательных участках центров волостей и городов, а также районов Таллинна. В каждом центре открыт по крайней мере один участок, где могут проголосовать все избиратели, вне зависимости от адреса места жительства согласно регистру народонаселения.

С пятницы по воскресенье на неделе выборов открыты все 448 избирательных участков по всей Эстонии. В этот период избиратель может проголосовать на любом избирательном участке в своем городе или волости. В Таллинне можно голосовать на любом избирательном участке в своем районе. Исключение составляет волость Пейпсияэре в Тартуском уезде, в которой сформировано четыре избирательных округа. Здесь избиратель может проголосовать в своем избирательном округе.

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