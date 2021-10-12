График ⟩ На местных выборах проголосовали около 106 тысяч человек

Наиболее активное участие в голосовании приняли жители Таллинна и Хийумаа. Здесь проголосовали 11,7 % избирателей.

По состоянию на 20, 12 октября явка составила 9,9 процента.

Электронное голосование будет продолжаться круглосуточно до 20:00 субботы, 16 октября. С понедельника по четверг на неделе голосования с 12:00 до 20:00 можно проголосовать на избирательных участках центров волостей и городов, а также районов Таллинна. В каждом центре открыт по крайней мере один участок, где могут проголосовать все избиратели, вне зависимости от адреса места жительства согласно регистру народонаселения.