Банк предупреждает клиентов о фишинговых сообщениях

Несколько клиентов сообщили в LHV Bank, что мошенники, выдающие себя за представителей LHV, присылают им сообщения сомнительного содержания. Это фишинговые сообщения, предназначенные для того, чтобы обманом вынудить людей предоставить доступ к своему банковскому счету. Получив подозрительное SMS-сообщение, ни в коем случае нельзя переходить по содержащимся в нем ссылкам.

По словам Тийта Халласа, руководителя службы информационной безопасности LHV, в последнюю неделю мошенники активировались, размещая в интернете фейковые сайты, оформление которых похоже на сайт LHV, и отправляя SMS на случайные телефонные номера, чтобы заставить получателей ввести свои банковские признаки пользователя. Если клиент сообщает свои данные на такой странице и подтверждает свою личность на телефоне с помощью Mobiil-ID или Smart-ID, преступники могут получить доступ к мобильному банку клиента и использовать его в своих целях.

«Мы знаем, что количество мошеннических рассылок увеличилось, и работаем над тем, чтобы минимизировать последствия мошенничества для наших клиентов. К счастью, осведомленность и бдительность людей относительно схем фишинга повысились, поэтому число жертв мошенничества невелико. Тем не менее, клиентам не следует терять бдительности и переходить по подозрительным ссылкам», – сказал Халлас.

Если от имени банка пришло письмо или сообщение подозрительного содержания, его нельзя открывать и тем более нельзя переходить по ссылкам в письме. Подозрительные сообщения лучше всего сразу удалять. Банк никогда не запрашивает у клиента какую-либо информацию по SMS. Если клиент сомневается в содержании сообщения, он может связаться с банком и запросить информацию.