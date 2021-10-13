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  • Фото: три квартиры в центре Таллинна ну с очень необычными интерьерами

Фото: три квартиры в центре Таллинна ну с очень необычными интерьерами

ФОТО: KV.EE

Если поставить перед собой цель найти на просторах порталов недвижимости что-то необычное, то чуть-чуть терпения и немного свободного времени и - вуаля - результат обеспечен.

Квартира на улице Крейцвальди, 4

ФОТО: KV.EE

Четырехкомнатная квартира площадью 109,9 м2 с красно-черной кухней, бело-синей гостиной, черно-красными спальней и ванной поражает воображение. Хочется на некоторое время стать дальтоником. Впрочем, судя по фотографиям, ремонт и мебель там неплохого качества. В придачу к квартире идут два парковочных места и два подвальных бокса. Дом построен в 1994 году. 

Квартира на Суур-Патарей, 2

ФОТО: KV.EE

Эта квартира не столь яркая, как предыдущая, зато в ней есть поистине уникальный стеллаж для книг, посуды и домашнего кинотеатра. Изначально двухкомнатная, эта квартира площадью 68,3 м2 превращена в студию. По словам маклера, ее можно снова сделать двухкомнатной. О мебели и предметах декора надо договариваться отдельно.

Квартира на Пярну-мнт, 69

ФОТО: KV.EE

И опять буйство красок! Двухэтажная трехкомнатная квартира площадью 129,8м2 находится в реновированом доме, построенном в 1890 году по проекту известного в те годы архитектора Эрвина Бернхарда. Квартира вычурно обставлена, а отделка произведена с использованием многочисленных восточных мотивов. Мебель остается по договоренности.

Да, много интересных объектов недвижимости продается в Таллинне!

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