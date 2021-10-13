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К утру среды на местных выборах проголосовали свыше 115 000 человек

Выборы. ФОТО: Tomi Saluveer / Lõuna-Eesti Postimees

К утру среды на выборах в органы местного самоуправления проголосовали более 115 000 человек.

По состоянию на 7.15 общее количество проголосовавших составило 115 033 человека, свидетельствуют данные Республиканской избирательной комиссии.

На избирательных участках во время предварительного голосования свой гражданский долг выполнили 31 284 человека, еще 83 749 избирателей проголосовали электронно.

Избирательная явка по состоянию на 7:15 среды составляет 10,7%. Всего на местных выборах право голоса есть у 1 073 836 избирателей.

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