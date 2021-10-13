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В Таллинне после продолжительного ремонта открылась улица Поска

Дорожный ремонт. Иллюстративное фото. ФОТО: Михкель Марипуу

Длившиеся больше 10 месяцев работы по реконструкции расположенной в Кадриорге улицы Поска завершены и она открыта для движения.

Работы производились на 750-метровом участке улицы Поска от ул. Весивярава до Нарва мнт, на 80-метровом участке улицы Весивярава и 200-метровом отрезке Нарва мнт по направлению в центр города. В ходе ремонта существенно улучшились как условия передвижения, так и облик улицы.

«Улица Поска расположена в районе с культурно-исторической ценностью, являясь важнейшим связующим звеном между двумя транспортными артериями столицы. Таким образом, на фоне сохранения культурно-исторического наследия важно учитывать также потребности всех участников движения и ожидания жителей окрестностей, - отметил вице-мэр Калле Кландорф. – В качестве яркого примера сохранения исторических ценностей можно привести фонарный столб, относящийся к 1928 или 1929 году: прямой необходимости оставить его на реконструированной улице не было, однако благодаря сотрудничеству между городом и предприятием Enefit OÜ им можно будет полюбоваться и в дальнейшем».

Вице-мэр добавил, что на улице будет посажено множество деревьев.

«К концу октября вдоль улицы будут посажены липы, каштаны и рябины – в общей сложности 20 деревьев, которые не только украсят пространство, но и сделают городской воздух чище», - отметил Кландорф.

«Целью реконструкции улицы Поска было создание современного городского пространства, которое располагает к отдыху и вписывается в окружающий экстерьер, - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм. – В Кадриорге с удовольствием проводят время как горожане, так и гости столицы, поэтому особенно радует, что на улице Поска были построены отдельные тротуары и велодорожки, ведь это позволяет добраться до места различными способами, не только на автомобиле. Местных жителей непременно порадует и улучшенная организация парковки».

Вдоль расположенных по обеим сторонам улицы тротуаров установлены скамейки и урны. Проходящая по улице двусторонняя велодорожка отделена от проезжей части бордюром, и позволяет добраться до пешеходно-велосипедной дорожки, соединяющей Кадриорг с Фильтри-теэ. Организация дорожного движения на улице Поска практически не изменилась – движение осталось односторонним, скорость ограничена 30 км/ч. Парковка стала более удобной и логичной. Для успокоения движения построены приподнятые перекрестки с улицами Весивярава, Видеманни и Койдула. На проезжей части установлены два лежачих полицейских.

В ходе реконструкции были обновлены все инженерные сети и уличное освещение, а также построена ливневая канализация. Подготовлены условия для последующей реконструкции близлежащих улиц.

Составитель проекта реконструкции улицы Поска - Reaalprojekt OÜ, строительное предприятие - OÜ RTS Infraehitus. Договорная стоимость работ составила чуть более четврех миллионов евро, из них 386 000 евро были покрыты при финансировании Tallinna Vesi AS, и 192 000 – предприятия AS Gaasivõrgud.

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