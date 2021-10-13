Поставки угля из РФ в Европу ощутимо выросли

"В целом поставки угля выше прошлого года, и вот сейчас увеличились даже в Европу - на 12% к такому же периоду прошлого года, и в страны АТР", - сказал глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в интервью "России 24" в преддверии Российской энергетической недели.