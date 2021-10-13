Ср, 13.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Поставки угля из РФ в Европу ощутимо выросли

Иллюстративное фото. ФОТО: KACPER PEMPEL

Россия увеличивает экспорт угля в Европу на фоне скачка спроса в условиях возникшего на европейском рынке энергодефицита.

"В целом поставки угля выше прошлого года, и вот сейчас увеличились даже в Европу - на 12% к такому же периоду прошлого года, и в страны АТР", - сказал глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в интервью "России 24" в преддверии Российской энергетической недели.

Спрос на российский газ также находится на повышенном уровне, констатировал министр. "Россия, несмотря на высокое внутреннее потребление газа, всегда была надежным поставщиком, я думаю, таким и останется", - сказал Шульгинов.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back