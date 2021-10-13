За сутки в Эстонии прибавилось 1228 зараженных

Среди новых заразившихся 810 человек не были привиты, а 418 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 13 октября ввиду симптоматической инфекции COVID-19 в больничном лечении нуждаются 252 человека. Всего в больницах находится 316 пациентов с коронавирусом, из них 213 человек (67,4%) не были вакцинированы, у 103 человек (32,6%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 55 новых историй болезни. Скончались два человека, оба были привиты: 70-летняя и 81-летняя женщины.

За сутки ввели 1991 дозу вакцины, в общей сложности была введена 1 392 591 доза. Среди совершеннолетних как минимум одной дозой вакцины привиты 67,7%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).