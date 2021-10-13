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Таллинн премирует Эпп Мяэ и ее тренеров

Эпп Мяэ. ФОТО: Kadir Caliskan/Uww

Власти Таллинна решили премировать ставшую серебряным призером чемпионата мира по борьбе Эпп Мяэ и ее тренерский штаб.

Спортсменка получит из столичного резерва 4200 евро, а ее тренеры Ахто Раска и Максим Молонов - по 900 евро, сообщает Rus.ERR.

Помимо этого денежные премии от Таллинна получат проявившие себя на международных соревнованиях по водному мотоспорту Эрко Аабрамс и Санна Ааслав-Каазик, а также их тренеры.

Напомним, что на прошлой неделе в финале чемпионата мира в весовой категории до 76 кг Эпп Мяэ уступила американке Аделайн Грей.

За серебряную медаль Эстонский олимпийский комитет выписал Мяэ премию в 20 000 евро.

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