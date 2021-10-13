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В Ласнамяэ откачают воду из печально известного карьера

Вид на Ласнамяэ. ФОТО: Eero Vabamägi

На следующей неделе начнется откачивание воды из карьера, расположенного возле перекрестка улицы Пунане и Мустакиви-теэ.

«На следующей неделе в карьере возле теннисного центра Tallink начнутся работы, в ходе которых из него откачают воду. Хотя сейчас территория обнесена ограждением и подходить вплотную к воде запрещено, это не может полностью препятствовать доступу людей к карьеру. К сожалению, этим летом один такой случай закончился печально: человек утонул. Чтобы повысить безопасность этой территории, мы сотрудничаем с владельцем земли, полицией и спасателями, и вскоре в карьере больше не будет воды», – сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Этот участок находится в частной собственности и принадлежит инвестиционному предприятию AS Infortar, которое является крупным собственником компании Tallink. Заполненный водой карьер расположен между теннисным центром Tallink, магазином Selver на Мустакиви-теэ и торговым центром Lasnamäe Centrum.

Сейчас в карьере начинается установка необходимого оборудования, работы начнутся на следующей неделе. Планируется, что они продлятся до конца октября.

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