Кярмас: будь у нас было больше ветропарков, цены не подскочили бы так сильно
Одной из причин высоких цен на электроэнергию в Эстонии являются нереализованные проекты в области возобновляемой энергии, считает руководитель Enefit Green Ааво Кярмас.
Одной из причин высоких цен на электроэнергию в Эстонии являются нереализованные проекты в области возобновляемой энергии, считает руководитель Enefit Green Ааво Кярмас.
"Если бы у нас сейчас было больше парков ветрогенераторов и солнечной энергии, мы бы такого колебания цен не увидели, так как одна из проблем сегодня – недостаточное производство возобновляемой энергии", – заявил глава предприятия по производству возобновляемой энергии в передаче Esimene stuudio на канале ETV.
По словам Кярмаса, будущее за электрификацией, а поскольку потребление электроэнергии будет расти, вопрос в том, как производить необходимую электроэнергию. Крупные клиенты Enefit Green уже сейчас хотят использовать только возобновляемую энергию. Кярмас привел в пример инвестиции в Литве, где уже продано 80% электроэнергии, которая будет произведена в следующие пять лет.
Установка ветряков в последние десятилетия является в Эстонии непростой темой, но, по оценке Кярмаса, видны признаки улучшения ситуации. Например, он упомянул закупку государством новых радаров и разрабатываемый Министерством экономики инструмент получения прибыли, согласно которому местным жителям и предприятиям будет выплачиваться так называемая плата за толерантность. По словам Кярмаса, звучали идеи о том, что плата за 100 мегаватт должна составлять от 300 000 до 400 000 евро.