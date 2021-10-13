"Золотая маска в городе" предлагает бесплатные спектакли

Проект «Маска в городе» - очень популярен в Москве, где он проходит каждую весну, на протяжении всего фестиваля «Золотая Маска». Театр покидает сценические площадки и выходит на открытые пространства городских улиц и площадей, в парки, музеи, библиотеки и офисные центры.

Таким образом театр становится частью повседневной жизни, превращает ее в праздник, максимально приближается к своим преданным зрителям и самой широкой аудитории. Увы, октябрь в Эстонии не позволяет планировать уличные перфомансы на открытом воздухе, поэтому горожанам фестиваль предоставляет возможность увидеть выступления Театра «Балет Москва» 13 октября в 16.30 и спектакль для детей «Мой друг Коала» Петербургского театра «Karlsson house» в субботу 23 октября в 13.00 в Таллиннском торговом центре Nautica по адресу Ahtri 9. Спектакли пройдут в атриуме торгового центра и бесплатны для всех гостей.

Театр вновь докажет зрителям, что в его мире отсутствуют любые границы и ограничения, а каждая новая встреча с ним обещает быть особенной и неповторимой.

Кроме того, в этом году «Золотая Маска в Эстонии» открывает кинопоказы российских спектаклей. 20 и 31 октября, а также 11 ноября в кинотеатре Coca Cola Plaza можно будет посмотреть балет «Ромео и Джульетта» в постановке Вячеслава Самодурова в Екатеринбургском театре «Урал опера».