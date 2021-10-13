Картина дня: лечение невакцинированных, врачебная ошибка и рост цен

Что дальше: лишим непривитых права на медицинскую помощь?

За полтора года пандемии правительство принимало разные решения и выносило разные предложения: логичные и не очень, популярные и вызывавшие возмущение, своевременные и запоздалые. Положа руку на сердце скажу, что их можно было понять или хотя бы простить, но вчерашняя идея премьер-министра Каи Каллас относится совсем к другой категории — к категории пугающего и абсурдного. Читать далее...

Трагедия в Латвии 〉 От коронавируса скончались непривитые братья. Обоим не было 30, их мать — врач

В Риге в больницах Страдиня и «Гайльэзерс» с разницей в несколько дней от Covid-19 умерли два брата, сообщает RUS TVNET со ссылкой на Panorāma. Оба не были вакцинированы, поскольку считали, что работая за компьютером (оба были программистами), они не смогут заразиться коронавирусом. Читать далее...

«Мне очень хочется верить врачам. Мне 35 лет, я хочу жить»

Экспертная комиссия по надзору за качеством медицинских услуг признала, что несколько лет для постановки пациентке правильного диагноза потребовалось потому, что проблему искали не там. Но признавать ошибку врачей комиссия отказалась. Читать далее...

Трудное решение: Маргус Курм обдумывал поднятие рампы парома «Эстония»

Руководитель созданной по частной инициативе экспедиции к месту гибели парома «Эстония» Маргус Курм обдумывал вариант поднятия рампы, но в последний момент решил этого не делать. Читать далее...

Премьер-министр: перемещение невакцинированных в конец очереди на плановое лечение нереально

По словам премьер-министра Каи Каллас, правительство не считает реалистичным предложение о переносе невакцинированных людей в конец очереди на плановое лечение. Читать далее...

Эрик Нийлес-Кросс: какого черта в таллиннских кинотеатрах идут англоязычные фильмы с русской озвучкой?

Член Партии реформ Эрик Нийлес-Кросс написал на своей странице в Facebook пост, в котором выразил возмущение тем, что в эстонских кинотеатрах идут фильмы с русской озвучкой. Читать далее...

За сутки в Эстонии прибавилось 1228 зараженных

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 7314 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1228. Двое скончались. Читать далее...

По сравнению с предыдущими выборами, явка в два раза ниже

В то время как четыре года назад, к концу второго дня выборов, 20,3 процента имеющих право голоса проголосовали, в этом году явка на выборах в местные органы власти составила только 9,9 процента, по состоянию на прошлую ночь. Читать далее...

Пресс-конференция 〉 Департамент здоровья: за дверью никого не оставят, но ситуация в больницах накаляется

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие руководитель отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханна Сепп и руководитель штаба чрезвычайной ситуации при Департаменте здоровья Рагнар Вайкнеметс. Читать далее...

Научный совет: больший упор на проверку дигитальных справок

Научный совет рекомендует правительству усилить надзор за исполнением имеющихся коронамер: ношением масок и дигитальными ковидными справками. Кроме того, ученые советуют выдавать краткосрочные справки о перенесенном заболевании людям, которые имеют антитела. Читать далее...

Кая Каллас: следовало бы ограничить развлечения для непривитых людей

Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) написала в социальных сетях, что поскольку распространение коронавируса только увеличивается, а подвижек с вакцинацией нет, правительству придется обдумать некоторые следующие шаги. Читать далее...

Избирком: все двойные голоса будут аннулированы, в целом на статистике это не сказывается

За последние 16 лет в Эстонии регулярно встречались случаи, когда избиратели на выборах голосовали как на бумажных бюллетенях, так и электронно. Однако после завершения голосования все поданные голоса пересчитываются и "лишние" из них аннулируются, заверяют в Республиканской избирательной комиссии. Читать далее...

Йозинг: самой большой проблемой является рост входных цен и нехватка сырья